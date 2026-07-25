고양 일산 아파트 화재 … 1명 연기 흡입[1보]

경찰. 정확한 화재 원인 피해 규모 조사중

이미지 확대 25일 오후 일산 한 아파트 4층에서 발생한 화재를 소방당국이 진화하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 25일 오후 일산 한 아파트 4층에서 발생한 화재를 소방당국이 진화하고 있다.

세줄 요약 25일 오후 고양시 일산동구 마두동 아파트 4층에서 원인을 알 수 없는 불이 나 검은 연기가 퍼졌고, 주민 신고 18건이 접수됐다. 소방은 대응 1단계를 발령해 15대와 44명을 투입했고, 오후 3시 22분 완전히 진화했다. 주민 1명이 연기를 흡입해 처치를 받았으며, 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다. 고양 일산동구 아파트 4층 화재 발생

주민 신고 18건, 폭발음·검은 연기 확인

대응 1단계 발령 뒤 1명 연기 흡입

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25일 오후 2시 34분쯤 경기 고양시 일산동구 마두동의 한 아파트 4층에서 원인을 알 수 없는 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다.화재 직후 주민들은 “‘펑’ 하는 폭발음이 들렸다”며 119에 잇따라 신고했고, 모두 18건의 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 소방당국은 검은 연기가 세대 내부에서 다량 분출하는 것을 확인한 뒤 인명 검색과 화재 진압을 동시에 진행했다.소방당국은 다수의 인명 피해가 우려된다고 판단해 최초 신고 접수 13분 만인 오후 2시 47분 대응 1단계를 발령했다. 대응 1단계는 관할 소방서의 인력과 장비를 총동원하고 인접 소방서의 지원을 받아 진화하는 경보령이다.소방당국은 장비 15대와 소방대원 44명을 투입해 진화 작업을 벌였으며, 현장에 임시응급의료소를 설치하고 관계기관에 상황을 전파했다.불은 오후 3시 15분 초진돼 대응 1단계가 해제됐으며, 오후 3시 22분 완전히 꺼졌다.현재까지 확인된 인명 피해는 없으며, 주민 1명이 연기를 흡입해 처치를 받았다. 다만 연기 흡입자는 추가로 발생할 가능성이 있어 소방당국이 피해 현황을 계속 파악하고 있다.경찰과 소방당국은 화재가 발생한 세대와 정확한 화재 원인, 재산 피해 규모를 조사할 방침이다.