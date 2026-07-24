경찰, 부산 외국인 선원 추락 사건 관련자 5명 감금혐의 입건

세줄 요약 중국 선박 취업을 위해 입국해 부산 모텔에서 대기하던 외국인 선원 2명이 8층에서 추락했다. 20대 인도네시아 남성 1명은 숨지고 1명은 다쳤다. 경찰은 객실을 외부에서 잠그고 감시한 선박 대행업체와 경호업체 관계자 등 5명을 감금 혐의로 입건해 수사 중이다. 부산 모텔 외국인 선원 추락사 발생

인도네시아 선원 1명 사망·1명 부상

경찰, 감금 혐의 관련자 5명 입건

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중국 선박에 취업하기 위해 우리나라에 입국해 대기하던 선원이 숙소를 몰래 빠져나오려다 8층에서 추락한 사건과 관련해 경찰이 5명을 감금 혐의로 입건하고 수사를 벌이고 있다.부산경찰청 광역범죄수사대는 선박 대행업체 대표 A씨, 경호업체 대표 B씨와 직원 2명, 선원들이 묵었던 모텔 업주 C씨 등 5명을 감금 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.C씨는 앞서 참고인으로 조사받은 뒤 입건 대상으로 추가됐다. 이들은 선원들이 머물던 부산 사상 한 모텔 객실 문을 외부에서 잠그고 선원들을 관리한 혐의를 받는다.이 모텔에서는 지난 21일 오전 3시 28분쯤 8층 객실에 머물던 인도네시아 국적 20대 D씨, 30대 E씨가 21m 높이에서 추락했다. 이 사고로 D씨는 숨졌으며, E씨는 다리가 부러지는 부상을 입고 병원에서 수술받고 치료 중이다.두 사람은 객실에 있던 이불을 찢고 엮어 창밖으로 늘어뜨린 다음 타고 내려오다 추락한 것으로 조사됐다. 이들은 선박에 타지 않고 국내에 불법체류하며 취업하려 한 것으로 추정된다.D, E씨는 선원으로 취업하려고 단기 체류비자를 받고 지난 20일 김해공항으로 입국했으며, 당일 중국 원양어선에 승선할 예정이었다. 그러나 선박 입항이 늦어지면서 모텔에서 하룻밤을 대기하게 됐다.모텔에는 D, E씨처럼 선원으로 취업하려는 외국인 20명이 2개 방에 나뉘어 투숙했다. 객실 문은 밖에서 잠겨 있었으며, 경호업체 직원 2명이 선원들을 감시했다.경찰 관계자는 “외국인 선원들의 입국부터 승선까지 대행업체와 경호업체의 관리 방식에 관한 문제점 등을 확인하고 있다”고 말했다.