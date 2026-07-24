김재준 군산시장, 김영일 군산시의원 경선 앙금 털었다…상호 고발 취하

세줄 요약 김재준 군산시장과 김영일 시의원이 민주당 군산시장 경선 과정에서 불거진 갈등을 봉합하고 상호 고발을 모두 취하했다. 두 사람은 지난 22일 만나 조건 없이 법적 절차를 멈추기로 뜻을 모았고, 24일 군산경찰서에 취하서를 제출했다. 그러나 공직선거법은 반의사불벌죄가 아니어서 수사는 이어질 전망이다. 경선 갈등 봉합, 상호 고발 취하

조건 없는 합의 뒤 경찰서에 취하서 제출

공직선거법 수사는 계속될 전망

이미지 확대 손 맞잡은 김재준 군산시장(왼쪽)과 김영일 군산시의원. 군산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 손 맞잡은 김재준 군산시장(왼쪽)과 김영일 군산시의원. 군산시 제공

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김재준 군산시장과 김영일 군산시의원이 지난 민주당 군산시장 경선 과정에서의 갈등 봉합을 위해 모든 고발 건을 취하하기로 했다.24일 정치권에 따르면 김 시장과 김 의원은 지난 22일 만나 어떠한 조건도 없이 법적 절차를 멈추기로 뜻을 모으고 24일 군산경찰서에 각각 취하서를 제출했다.김 시장은 “경선 과정에서 있었던 일을 계속 끌고 가는 것은 지역과 시민께도 도움이 되지 않는다고 판단했다”며 “대화에 응해 준 김영일 의원께 감사드린다”고 밝혔다.김 의원도 “의회와 집행부가 시민을 위해 함께 일할 수 있도록 “각자의 자리에서 협력해 나가겠다”고 말했다.앞서 김 의원은 “김재준 예비후보 캠프 관계자가 자원봉사자에게 금전적 대가를 제공했다”며 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 김 시장은 “김영일 예비후보 측이 명확한 근거가 없는 허위사실을 문자메시지로 대량 유포했다”며 맞고발했다.다만 양측이 고발을 취하했지만 공직선거법은 반의사불벌죄에 해당하지 않아 경찰 수사는 이어질 것으로 보인다.