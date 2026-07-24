뉴발란스, ‘태극 오류’ 티셔츠 논란 일자 판매 중단

“정치적·이념적 메시지 없다” 사과

이미지 확대 태극 문양과 건곤감리 배열의 뉴발란스 코리아 제품. 현재는 판매가 중단된 상태다. 사진=뉴발란스 닫기 이미지 확대 보기 태극 문양과 건곤감리 배열의 뉴발란스 코리아 제품. 현재는 판매가 중단된 상태다. 사진=뉴발란스

세줄 요약 뉴발란스가 태극 문양이 반대로 보이는 티셔츠를 판매해 논란이 일자 공식 사과하고 판매를 중단했다. 회사는 한국과 서울의 매력을 알리려는 기획이었다고 설명했지만, 국가 상징을 세심하게 다루지 못한 책임을 인정했다. 환불과 재발 방지도 약속했다. 태극 문양 반전 논란, 소비자 비판 확산

뉴발란스 공식 사과, 판매 전면 중단

환불 조치와 재발 방지 약속

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뉴발란스가 태극 문양이 잘못 들어간 티셔츠를 판매해 논란이 일자 24일 홈페이지를 통해 사과하고 판매를 중단했다.24일 업계에 따르면 최근 뉴발란스가 판매한 ‘UNI NB 건곤감리 익스클루시브 반팔티’가 온라인상에서 논란의 대상으로 떠올랐다. 태극과 건곤감리 문양을 활용한 ‘NB 서울 컬렉션’ 제품으로, 일부 소비자들은 제품에 표현된 문양이 일반적인 태극기와 반대로 보인다며 디자인 적절성을 문제 삼았다. 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 제품을 비판하며 불매를 요구하는 게시물도 이어졌다.논란이 커지자 뉴발란스는 이날 공식 입장문을 통해 “당사에서 출시한 태극 문양 디자인 티셔츠로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.뉴발란스 측은 해당 상품이 외국인 관광객을 비롯한 국내외 고객에게 한국과 서울의 매력을 알리기 위해 기획된 의류라고 설명했다.뉴발란스는 “디자인을 기획하고 제작하는 전 과정에서 어떠한 정치적·이념적 메시지를 담으려는 의도가 없었다”며 “특정 정치적 입장이나 단체를 지지 또는 반대하기 위해 제작된 상품이 아니다”라고 설명했다. 뉴발란스에 따르면 해당 제품의 디자인 개발은 2024년 8월 21일 시작됐으며 디자인이 2025년 11월 21일 최종 확정돼 올해 1월 21일부터 판매됐다.뉴발란스는 “국가를 상징하는 문양을 세심하게 다루지 못했고 소비자가 받아들일 수 있는 다양한 해석을 충분히 살피지 못한 점은 회사의 책임”이라며 “판매를 전면 중단하고 환불 조치 하겠다”고 밝혔다. 또 기획·제작 단계에서의 재발 방지를 약속했다.