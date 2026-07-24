경찰 ‘수사 쇄신 TF’ 27일 출범…위원장에 김남준 변호사

세줄 요약 경찰이 광주 여고생 살해범 장윤기 사건의 부실 수사 논란을 계기로 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 TF를 꾸렸다. 위원장은 김남준 변호사가 맡고, 학계·법조계 외부 전문가들이 참여해 수사 제도 전반의 개선 방안을 논의한다. 첫 회의는 27일 열린다. 장윤기 사건 부실 수사 논란 계기 쇄신 TF 출범

김남준 변호사 위원장, 외부 전문가 다수 참여

27일 첫 회의서 운영 방향과 과제 확정 예정

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경찰이 광주 여고생 살해범 ‘장윤기 사건’ 부실 수사에 대한 대책으로 꺼낸 ‘수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 TF’ 구성이 완료됐다.경찰청은 “경찰 수사 제도 전반을 개선하기 위해 외부 전문가가 참여하는 수사 쇄신 TF를 출범하고, 본격적인 활동에 나선다”고 24일 밝혔다.TF 위원장은 김남준 법무법인 시민 변호사가 맡는다. 김 위원장은 민주사회를위한변호사모임 사법위원장과 2017년 법무부 법무·검찰개혁위원회 위원, 2019년 같은 위원회 위원장 등을 지낸 법조계 인사다.외부 위원으로는 윤동호 국민대 법학과 교수, 장윤정 법무법인 지평 변호사, 정영훈 법무법인 정세 변호사, 조순열 서울지방변호사회장 등이 참여한다. 경찰 관계자는 “학계와 법조계에서 수사와 형사사법 체계 분야의 높은 전문성을 갖춘 인사들”이라고 설명했다.TF는 오는 27일 오전 10시 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 회의실에서 첫 회의를 열고 운영 방향과 논의 과제를 확정할 예정이다.앞서 경찰은 장윤기 사건 수사 과정에서 불거진 부실 수사 논란이 확산되자 경찰 수사 신뢰 회복을 위한 쇄신 TF를 구성하겠다고 밝힌 바 있다.경찰 관계자는 “TF에서 논의되는 내용과 결과에 대해서도 국민에게 최대한 설명할 예정”이라고 말했다.