부산관광공사·IDA 더블케이, 남천마리나 해양 환경 보전·해양레저 활성화 협약

세줄 요약 부산관광공사와 국제다이빙협회 IDA 더블케이가 남천마리나의 해양 환경 보전과 해양레저 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 두 기관은 행정 지원과 홍보, 민관 협력 사업 발굴, 체류형 대회 공동 개최를 추진한다. 남천마리나를 해양관광 거점으로 키울 계획이다. 남천마리나 해양 보전·레저 활성화 협약 체결

부산관광공사와 IDA 더블케이 공동 추진

행정 지원·홍보·대회 개최 협력 확대

이미지 확대 부산관광공사와 IDA 더블케이, 남천마리나 해양 환경 보전과 해양레저 활성화 업무 협약 닫기 이미지 확대 보기 부산관광공사와 IDA 더블케이, 남천마리나 해양 환경 보전과 해양레저 활성화 업무 협약

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산관광공사와 국제다이빙협회 ‘IDA 더블케이’와 24일 공사 대회의실에서 남천마리나 해양 환경 보전과 해양레저 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다.더블케이는 국내 해양레저산업 성장을 선도하는 해양 전문 기관이다. 이번 협약은 해양레저산업을 활성화하고 관광과 결합한 해양관광산업 발전에 기여하기 위해 마련됐다.협약에 따라 두 기관은 해양 레저 산업 발전을 위한 행정 지원 및 홍보, 민·관 협력 해양 레저 사업 발굴 및 추진, 체류형 국내외 해양 레저 대회 공동 개최 등을 공동 추진한다.이를 통해 남천마리나를 중심으로 지역 해양레저산업 저변 확대를 도모할 예정이다.그동안 노후화 등 어려움을 겪던 남천마리나는 지난 6월 부산시의 현물출자가 확정됨에 따라 공사 주도로 본격적인 거점 공간 조성에 속도를 내고 있다.공사는 낡은 계류시설과 건물을 보수하는 등 남천마리나를 마리나·해양레저와 관광이 어우러진 부산의 대표 해양 복합 거점 공간으로 조성하고 있다.