바가지 논란 잡고… 올 여름 제주 해수욕장 이용객 50만명 넘어섰다

지난해보다 이용객 58% 급증…도 “160만명 목표 무난”

인명사고·불친절·바가지 없는 ‘3無 해수욕장’ 운영 효과

협재·금능 평상요금 3만원 통일… 안전관리요원 확대도

이미지 확대 올여름 제주지역 해수욕장 누적 이용객이 50만명을 넘어섰다. 사진은 한림읍 금능해수욕장. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 올여름 제주지역 해수욕장 누적 이용객이 50만명을 넘어섰다. 사진은 한림읍 금능해수욕장. 제주도 제공

이미지 확대 협재해수욕장 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 협재해수욕장 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주 해수욕장 누적 이용객이 개장 한 달 만에 53만명을 넘어섰다. 지난해보다 19만5000명 늘었고, 50만명 돌파 시점도 6일 빨랐다. 제주도는 이른 폭염과 개장 시기 조정이 증가세를 이끈 것으로 보고, 지역 상권 활성화도 기대한다. 누적 이용객 53만명 돌파, 지난해보다 급증

이른 폭염과 개장 앞당김, 방문 증가 요인

바가지요금·안전사고 예방 위한 현장 점검 강화

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제주 해수욕장을 찾는 피서객이 예년보다 일주일 가까이 빠르게 늘면서 올여름 누적 이용객이 50만명을 넘어섰다.제주도는 이용객 증가세가 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대하는 한편, 바가지요금과 안전사고를 막기 위한 현장 관리도 강화하고 있다.24일 제주도에 따르면 지난달 24일 도내 12개 지정 해수욕장이 개장한 이후 지난 23일까지 누적 이용객은 53만여명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(33만 5000여 명)보다 약 19만 5000명 늘어난 수치다.특히 누적 이용객 50만명 돌파 시점은 지난 22일로 지난해보다 6일 빨랐다. 제주도는 예년보다 이른 폭염을 예상해 해수욕장 개장을 앞당긴 것이 이용객 증가로 이어진 것으로 보고 있다.지역별로는 제주시권 해수욕장이 47만 2000여명을 기록해 지난해 같은 기간(30만 1000여명)보다 57% 증가했다. 서귀포시권도 5만 8000여 명으로 지난해(3만 4000여 명)보다 71% 늘었다.도는 이 같은 추세가 이어질 경우 올해 이용객 목표인 160만명 달성도 무난할 것으로 전망했다. 해수욕장 주변 음식점과 카페, 편의점 등 골목상권에도 여름 특수가 이어질 것으로 기대된다.피서객이 급증하면서 제주도는 현장 관리에도 고삐를 죄고 있다.도는 지난해부터 도내 12개 해수욕장을 인명사고와 불친절, 바가지요금이 없는 ‘삼무(三無) 해수욕장’으로 운영하고 있다. 올해도 편의용품 가격과 친절 서비스, 안전관리 실태를 집중 점검하고 있다.최근 일부 해수욕장에서 평상 규격 등을 이유로 균일가보다 높은 대여료를 받는 사례가 확인되자 해당 마을회와 협의를 거쳐 가격을 조정했다. 이에 따라 협재·금능해수욕장 평상 대여료는 24일부터 균일가 기준인 3만원으로 통일됐다.도는 앞으로도 가격표시와 실제 징수 금액이 일치하는지 수시로 확인하고 이용객 민원도 상시 점검할 계획이다. 주말과 공휴일에는 도와 행정시 합동점검반이 해수욕장과 물놀이 관리지역을 순회하며 안전관리와 이용객 불편 사항을 살핀다.안전관리 인력도 지난해보다 확대했다. 민간 안전관리요원은 지난해보다 36명 늘어난 284명을 배치했고, 하루 60명 규모의 119시민수상구조대도 운영 중이다. 스노클링 사고 예방을 위해 인공지능(AI)으로 제작한 안전 홍보영상도 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 배포하고 있다.김종수 도 해양수산국장은 “안전은 물론 편의용품 가격과 친절 서비스 등 이용객이 현장에서 체감하는 부분까지 꼼꼼히 관리하겠다”며 “도민과 관광객 모두가 안심하고 만족할 수 있는 해수욕장을 만들겠다”고 말했다.