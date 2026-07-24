AI가 바꿀 일자리, 한국은 3개 중 1개…34개국 중 꼴찌권

전체 일자리 중 생성형 AI 영향권 34.2%

제조업·비인지적 정형 업무 많은 산업구조 영향

단기 고용 충격 작지만 AI 생산성 효과도 제한

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세줄 요약 한국의 생성형 AI 노출 일자리는 34.2%로 OECD 34개국 중 33위다. 제조업 비중이 크고 반복 업무가 많은 산업구조가 배경으로 꼽혔다. 고용 대체 위험은 상대적으로 작지만, AI를 활용한 생산성 향상 여지도 크지 않을 수 있다는 점이 지적됐다. 생성형 AI 노출 일자리 34.2%, OECD 33위

제조업·반복업무 중심 산업구조 영향 분석

고용 충격 작지만 생산성 기회도 제한 우려

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한국에서 생성형 인공지능(AI)의 영향을 받는 일자리 비중이 30%대에 그쳐 경제협력개발기구(OECD) 조사 대상국 중 최하위 수준인 것으로 나타났다. AI로 인한 고용 불안은 상대적으로 작지만, 기술을 활용해 생산성을 높일 기회 역시 제한될 수 있다는 분석이 나온다.한국직업능력연구원은 24일 OECD의 ‘고용전망 2026’을 분석한 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 한국의 생성형 AI 노출 일자리 비중은 34.2%로 조사 대상 34개국 중 33위였다. 제조업 비중이 크고 정해진 절차에 따라 반복적으로 일하는 직종이 많은 국내 산업구조가 반영된 결과로 풀이된다.AI 노출 일자리는 업무 일부를 AI가 대신하거나 보조할 가능성이 큰 직종을 말한다. 노출도가 높다고 해당 일자리가 곧바로 사라지는 것은 아니다. AI가 일부 업무를 대체할 수도 있지만 근로자의 업무 능력과 생산성을 끌어올리는 도구로 활용될 수도 있기 때문이다.한국은 AI로 일자리가 대체될 위험이 다른 나라보다 작은 대신 AI를 활용해 업무수행 방식을 바꾸고 생산성을 높일 여지도 크지 않을 수 있다. AI의 영향이 적다는 사실을 마냥 긍정적으로만 볼 수 없는 이유다.지역 간 격차가 더 벌어질 가능성도 있다. AI가 업무에 미치는 영향이 큰 사무·전문직은 대도시에 집중된 반면, 비수도권과 농어촌에는 AI 노출도가 낮은 일자리가 상대적으로 많다. AI가 확산할수록 지역별 생산성과 임금 격차가 커질 수 있다는 지적이다.정지운 한국직업능력연구원 데이터분석·성과확산센터장은 “OECD 보고서는 생성형 AI 노출도의 지역 간 격차가 도농 격차를 심화할 수 있다고 지적했다”며 “이에 대응하는 정책 사례로 한국의 혁신도시·기업도시와 실직자 종합 재취업 프로그램이 인용됐다”고 설명했다.한편 한국은 코로나19 이후 실질임금 회복 속도가 비교적 빨랐다. 올해 1분기 실질임금은 2021년 1분기보다 5.7% 올라 OECD 보고서가 비교한 6개국 가운데 상승 폭이 가장 컸다. OECD 중윗값인 1.2%보다 4.5%포인트 높은 수치다. 반면 OECD 회원국의 약 3분의 1은 아직 2021년 1분기 수준의 실질임금을 회복하지 못한 것으로 나타났다.