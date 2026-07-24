업무 관련 업체서 뇌물받고 특혜…울산시 산하기관 직원 징역 4년

세줄 요약 울산지법이 산하기관 중간관리자 A씨에게 업체 대표로부터 6200만원대 뇌물을 받고 특혜를 준 혐의로 징역 4년, 벌금 4500만원을 선고했다. 재판부는 추징 3740만원도 명령했고, 배우자 허위 채용으로 4200만원가량을 챙긴 정황도 드러났다. 울산시 산하기관 직원, 업체 뇌물 수수 혐의

징역 4년·벌금 4500만원, 추징 3740만원 명령

배우자 허위 채용 등 추가 금품 취득 정황

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업무와 관련 있는 업체로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 울산 한 공공기관 직원에게 징역형의 실형이 선고됐다.울산지법 형사11부(부장 박동규)는 24일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4년과 벌금 4500만원을 선고했다. 또 3740만원 상당 추징을 명령했다.A씨에게 뇌물을 준 업체 대표 B씨에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다.A씨는 울산시 산하 공공기관의 중간관리자로 일하면서 업무와 관련 있는 업체의 대표 B씨로부터 6200만원을 받고, 특혜를 준 혐의로 재판에 넘겨졌다.그는 B씨로부터 고급 승용차를 받아 타고 다녔으며, 스마트폰과 태블릿, 골프용품 등을 받아 사용한 것으로 조사됐다.또 배우자를 B씨 회사의 직원으로 등록해 2021년 10월부터 약 4년 동안 49회에 걸쳐 1억 4600만원 상당을 임금 등 명목으로 받고, 이 가운데 1억 400만원을 돌려주는 방법으로 차액인 4200만원 상당을 챙긴 것으로 드러났다.재판부는 “공공기관에서 직무를 수행하는 사람으로서 뇌물을 받고 특혜를 줘 신뢰성을 크게 훼손했다. 다만, 피고인에게 범죄 전력이 없는 점을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.