전국 최대 규모 891㎢ 드론특구… 제주 섬의 일상을 바꾼다

가파·비양도 생필품부터 응급의약품까지 배송

UAM 기상관측… 드론관광 제주 전역으로 확대

지난 13일 오후 4시 55분쯤 대정읍 상모리 드론이륙장에서 의약품을 실은 드론이 가파도 응급환자에게 배송하기 위해 이륙하는 모습. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일 오후 4시 55분쯤 대정읍 상모리 드론이륙장에서 의약품을 실은 드론이 가파도 응급환자에게 배송하기 위해 이륙하는 모습. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 드론사업 구성도. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 드론사업 구성도. 제주도 제공

이미지 확대 드론 제원. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 드론 제원. 제주도 제공

이미지 확대 2026 드론 특별자유화구역 조성사업·드론 실증 도시구축사업. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 드론 특별자유화구역 조성사업·드론 실증 도시구축사업. 제주도 제공

세줄 요약 제주가 전국 최대 규모인 891㎢ 드론특별자유화구역을 기반으로 부속섬 배송과 의료물품 수송, 기상관측, 3차원 공간정보 구축, 드론 관광을 본격 추진한다. 가파도에서는 강풍과 풍랑으로 배와 헬기가 멈춘 상황에서도 드론이 긴급 의약품을 전달하며 생활형 기술 가능성을 보여줬다. 전국 최대 891㎢ 드론특구 기반 실증 확대

가파도 긴급 의약품 배송으로 응급 대응 입증

부속섬 배송·기상관측·관광까지 사업 확장

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배와 헬기가 아니면 닿기 어려웠던 제주 부속섬에 드론이 생필품과 의약품을 실어 나르며 일상을 바꾸고 있다.제주도는 전국 최대 규모인 891㎢ 드론특별자유화구역을 기반으로 부속섬 배송과 기상관측, 3차원 공간정보 구축, 드론 관광 등을 아우르는 실증사업을 본격가동한다고 24일 밝혔다.실제 최근 드론은 응급상황에서도 위력을 입증했다.지난 13일 낮 가파도에 머물던 60대 여성 관광객이 지병으로 복용해야하는 당뇨약과 갑상선약 등이 떨어져 119에 도움을 요청하자 드론이 강풍과 풍랑으로 여객선과 헬기 운항이 모두 중단된 제주 가파도까지 긴급 의약품을 실어 날랐다.당시 초속 10ｍ 안팎의 강풍이 불었지만 바람이 잠시 잦아든 틈을 이용해 오후 4시 55분 드론을 이륙시켰다. 평소 5분이면 닿는 가파도까지 맞바람으로 10분가량이 걸렸지만 드론은 실시간 비행 모니터링을 통해 안전하게 비행을 마쳤고, 오후 5시 5분 의약품을 가파 전문의용소방대에 전달했다.제주는 2019년부터 섬 지역 특성에 맞는 드론 활용 모델을 제안해 국토교통부 드론실증도시에 4년 연속 선정됐다. 2021년 지정된 드론특별자유화구역도 현재 3차 운영(2025년 6월~2027년 6월)에 들어갔다. 면적은 891㎢로 전국 최대 규모다. 이 구역에서는 시험비행 허가와 안전성 인증, 비행 승인 등 각종 규제가 완화돼 다양한 실증사업을 자유롭게 진행할 수 있다.가장 눈에 띄는 변화는 부속섬 드론 배송이다. 지난 6월부터 비양도와 가파도에서는 공공배달앱 ‘먹깨비’를 통해 주민과 관광객에게 생필품을 배송하고 있다.올해는 서비스 범위가 한층 넓어진다. 배달 거점에는 무인스테이션을 설치하고, 서귀포시 서부보건소 옥상에 드론 이착륙장을 마련해 가파도와 마라도 보건진료소로 의료소모품을 보내고 폐의약품을 회수한다. ‘제주가치돌봄’ 사업과 연계해 비양도 고령층에게는 도시락도 드론으로 전달할 계획이다. 마라도 드론 배송도 이달 중 시작될 예정이다.기상 변화가 잦은 제주 특성을 반영해 드론 기상 관측·분석도 추진한다. 주요 도심항공교통(UAM) 항로인 제주국제공항~성산 구간에 기상 측정 장치를 실은 드론을 띄워 UAM 운용 고도인 150m 이상 상공에서 풍속·기온·습도를 여러 지점에서 동시에 측정하고, 국립기상과학원과 함께 관측 데이터를 분석한다.고정밀 3차원 공간정보도 구축한다. 수직이착륙기(VTOL) 드론으로 넓은 지역을 짧은 시간에 촬영해 도 디지털트윈 플랫폼에 등록하고, 도내 불법 개발·건축과 공유재산 단속, 시계열 변화 지도 제작 등에 활용한다.드론 관광도 제주 전역으로 넓힌다. 드론라이트쇼는 혼인지 수국축제에 이어 성산조개바당축제와 제주 글로벌 미래우주항공 컨페스타 등에서 이어지고, 하반기에는 드론낚시대회와 드론축구대회도 개최한다.또 성산일출봉과 거문오름, 한라산을 드론으로 실시간 촬영한 영상은 제주세계자연유산센터 체험시설을 통해 제공돼 방문객들이 하늘에서 내려다본 제주 풍경을 생생하게 감상할 수 있도록 할 계획이다.김남진 도 혁신산업국장은 “국비와 제도적 지원을 바탕으로 제주형 드론 서비스 모델을 꾸준히 발굴해 왔다”며 “드론이 도민의 삶을 더욱 안전하고 편리하게 만드는 생활 기반 기술로 자리 잡도록 실증사업을 지속 확대하겠다”고 말했다.