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법무법인 지평, 한국데이터센터연합회와 데이터센터 산업 발전 위한 업무협약

입력 2026-07-24 10:13
수정 2026-07-24 10:13
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김지홍(왼쪽) 법무법인 지평 대표변호사와 강중협 한국데이터센터연합회 회장이 업무협약 뒤 기념촬영을 하고 있다. 법무법인 지평 제공
김지홍(왼쪽) 법무법인 지평 대표변호사와 강중협 한국데이터센터연합회 회장이 업무협약 뒤 기념촬영을 하고 있다. 법무법인 지평 제공


법무법인 지평은 지난 22일 서울 그랜드센트럴에서 한국데이터센터연합회와 ‘데이터센터 산업 발전 및 법·제도 개선을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다.

협약에 따라 양측은 데이터센터 관련 규제 대응과 법·제도 개선, 공동 연구 및 정책 제언, 교육·세미나 운영, 데이터센터 구축 과정에서 발생하는 민원·소송 대응, 부동산 개발 및 금융 자문, AI 데이터센터(AIDC) 산업 생태계 활성화 등 다양한 분야에서 협력을 확대한다.

지평은 지난달 출범한 ‘AI-Infra센터’를 통해 AI 인프라 구축과 운영 전반에 대한 통합 법률 자문을 제공하고 있다. 인허가와 전력, 입지, 환경, 안전 등 데이터센터 사업 전 과정에서 발생하는 법률·제도적 이슈를 원스톱으로 지원하는 것이 특징이다.

김지홍 지평 대표변호사는 “데이터센터는 다양한 법률적 쟁점이 복합적으로 얽혀 있는 만큼 전문적이고 종합적인 지원이 중요하다”고 말했다. 송도영 AI-Infra센터장은 “연합회와 긴밀히 협력해 회원사의 규제 대응과 사업 리스크 관리를 적극 지원하고 데이터센터 산업의 건전한 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

김태곤 리포터
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