김포 아파트서 심하게 부패한 60대 시신 발견…국과수 부검

세줄 요약 경기 김포시 구래동의 한 아파트에서 60대 남성 A씨가 심하게 부패한 상태로 숨진 채 발견됐다. 가족은 관리사무소의 연락을 받고 집을 찾았다가 시신을 확인했다. 경찰은 외부 침입 흔적이 없다고 보고 국과수 부검을 의뢰해 사망 원인과 시점을 조사할 예정이다. 김포 아파트서 60대 남성 부패 시신 발견

가족, 관리사무소 연락 뒤 집 찾아 확인

경찰, 외부 침입 흔적 없어 부검 의뢰

이미지 확대 기사의 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 기사의 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 김포시의 한 아파트에서 60대 남성이 부패한 상태로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.24일 김포경찰서에 따르면 전날 오전 10시 44분쯤 김포시 구래동의 한 아파트에서 60대 남성 A씨가 숨져 있다는 가족의 신고가 접수됐다.A씨 가족은 “집 앞에 택배가 쌓여 있다”는 아파트 관리사무소의 연락을 받고 집을 찾았다가 시신을 발견한 것으로 파악됐다.발견 당시 A씨의 시신은 온몸이 심하게 부패한 상태였다. 현장에서 외부인 침입 흔적은 확인되지 않았다.경찰은 정확한 사망 원인과 시점을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.경찰 관계자는 “시신의 부패가 심해 사망 시점을 추정하기 어렵다”며 “범죄 연관성은 없어 보이지만 여러 가능성을 열어 두고 조사할 예정”이라고 말했다.