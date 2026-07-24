‘아동이 행복한 더 나은 부산의 미래’…부산시 아동참여기구 출범

세줄 요약 부산시가 25일 아동참여기구 발대식을 열고 2026년 활동을 시작했다. 18세 미만 공모로 선발한 51명이 참여하며, 대학생 봉사자와 학부모도 함께 아동 권리를 배우고 결속을 다진다. 단원들은 안전, 중독예방, 신체·마음 건강, 디지털리터러시, 기후 위기 등 6개 안건을 토론해 부산 아동을 위한 사업을 발굴한다. 부산시 아동참여기구 2026년 정식 출범

18세 미만 아동 51명 선발, 권리주체 인식

안전·건강·디지털·기후 안건 토론 예정

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아동 권리 증진을 위한 ‘2026년 부산시 아동참여기구‘가 25일 부산시청에서 발대식을 갖고 정식 출범한다.아동참여기구는 아동을 권리주체로 인정하고, 아동의 목소리에 귀 기울이는 사회적 분위기를 확산하는 사업이다.시는 이날 발대식에 앞서 지난 5월부터 18세 미만 아동을 대상으로 공모를 통해 아동참여기구 단원으로 활동할 51명의 아동을 선발했다.이번 발대식은 아동참여기구 첫 활동으로, 아동참여기구 단원과 활동 후원자로 참여하는 대학생 봉사자, 학부모 100여 명 등이 참석해 아동 권리에 관해 배우고 단원들과 결속을 다지는 프로그램을 진행된다.단원들은 발대식을 시작으로 아동의 건강권을 주제로 한 안전, 중독예방, 신체 건강, 마음 건강, 디지털리터러시, 기후 위기 등 6가지 안건에 대해 조별 모임과 토론을 거쳐 부산의 아동을 위해 다양한 의견을 담은 사업을 발굴할 예정이다.