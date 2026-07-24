해적 vs 해군 한판승부 승자는… 제주 렛츠런파크, 몽생이 워터월드

제주 렛츠런파크, 여름 물놀이에 ‘이야기’ 입혀

몰입감 높인 물총놀이 물러설수 없는 한판 대결

경마장 미스터리 사건 추리형으로 푸는 신규콘텐츠

야외방탈출 게임 ‘10년의 침묵’ 런칭 첫 공개 눈길

이미지 확대 한국마사회 제주지역본부는 오는 25일부터 8월 16일까지 4주간 렛츠런파크 제주에서 ‘2026 몽생이 워터월드–해적 vs 해군’​을 운영한다. 한국마사회 제주지역본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국마사회 제주지역본부는 오는 25일부터 8월 16일까지 4주간 렛츠런파크 제주에서 ‘2026 몽생이 워터월드–해적 vs 해군’​을 운영한다. 한국마사회 제주지역본부 제공

세줄 요약 한국마사회 제주지역본부가 25일부터 8월 16일까지 렛츠런파크 제주에서 ‘몽생이 워터월드–해적 vs 해군’을 연다. 어린이는 해적·해군 진영을 골라 물총놀이와 워터파이터에 참여하고, 대형 수영장·슬라이드·거품 캐논도 즐긴다. 야외 방탈출 ‘10년의 침묵’도 새로 선보인다. 해적·해군 테마 워터축제, 렛츠런파크 제주 개최

물총놀이·워터파이터·수영장 등 가족 체험 강화

야외 방탈출 ‘10년의 침묵’ 신규 공개

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해적이 해군과 만나 피할 수 없는 대결을 펼치고 경마장에서 미스터리한 사건이 터진다면….무더운 여름철 물놀이가 단순한 피서를 넘어 ‘이야기 속 체험’으로 진화하고 있다. 한국마사회 제주지역본부가 올여름 렛츠런파크 제주에서 해적과 해군의 대결을 주제로 한 테마형 워터축제를 선보이며 가족 단위 방문객 공략에 나선다.한국마사회 제주지역본부는 오는 25일부터 8월 16일까지 4주간 렛츠런파크 제주에서 ‘2026 몽생이 워터월드–해적 vs 해군’​을 운영한다고 24일 밝혔다.이번 행사는 어린이들이 해적과 해군 가운데 한 진영을 선택해 물총 놀이와 물놀이 게임인 ‘워터파이터’에 참여하는 방식으로 꾸며진다. 단순히 물놀이 시설을 이용하는 데 그치지 않고 이야기 속 주인공이 된 듯한 몰입감을 느낄 수 있도록 기획한 것이 특징이다.행사장에는 대형 수영장과 유아용 미니풀을 비롯해 워터슬라이드, 거품 캐논, 워터건 등 다양한 놀이시설이 마련된다. 기존 여름 물놀이 행사보다 테마성을 한층 강화해 가족 단위 관람객에게 색다른 즐길거리를 제공한다.올여름에는 신규 콘텐츠도 추가됐다. 렛츠런파크 제주가 자체 개발한 야외 방탈출 게임 ‘10년의 침묵’​이 처음 공개된다. 참가자들은 공원 곳곳에 숨겨진 단서를 찾아 경마장에서 벌어진 의문의 사건을 해결하는 추리형 체험을 즐길 수 있다.방탈출 게임은 공원 입장료만 내면 별도 이용료 없이 참여할 수 있으며, 여름 행사 종료 이후에도 2027년 7월까지 상설 콘텐츠로 운영될 예정이다.워터월드 이용료는 5000원이며 공원 입장료는 성인 기준 2000원이다. 다만 행사 기간 중 8월 1일과 2일, 15일에는 공원 입장료를 받지 않아 워터월드 이용객은 물놀이 이용료만 내면 된다.한국마사회 제주지역본부 관계자는 “아이들이 단순한 물놀이를 넘어 이야기 속 주인공이 되는 경험을 할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 테마형 체험 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.