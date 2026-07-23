경찰, 경산 아파트 방화 수사…전담팀 36명으로 꾸려

CCTV ·블랙박스 분석 착수
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경북경찰청은 23일 오전 경산의 한 아파트 관리실 방화 사건과 관련해 경북경찰청 형사과장을 팀장으로 하는 수사 전담팀을 편성했다.
수사전담팀에는 경북경찰청 소속 광역수사대·과학수사계 수사관과 경산경찰서 형사팀 등 36명이 참여한다.
앞서 이날 오전 8시 29분쯤 피의자 A(70대)씨는 경북 경산시 한 아파트 관리사무소에서 가연성 물질에 불을 질러 피의자를 포함한 8명이 화상을 입었다.
피해자 중 1명은 생명이 위독한 것으로 알려졌다.
경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 분석하고 피해자 등 관련자 진술을 토대로 범행 동기와 사건 경위를 확인할 방침이다.
경찰은 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 공개하기 어렵다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 경북경찰청, 경산 아파트 방화 수사 전담팀 편성
- 형사과장 팀장, 광역수사대 등 36명 투입
- CCTV·블랙박스·진술로 동기와 경위 확인
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