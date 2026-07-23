경북도-포항시, 경제 원팀 전략으로 미래 성장 동력 확보

세줄 요약 경북도와 포항시가 ‘경북+22 경제원팀 전략회의’ 포항 Day를 열어 산업 구조 전환과 미래 성장동력 확보 방안을 논의했다. 저탄소 철강특구 지정, AI센터 유치, 그래핀·이차전지·로봇 특화단지 조성 등 8대 핵심과제가 집중 검토됐다. 경북도·포항시 경제원팀 전략회의 개최

저탄소 철강특구·AI센터 등 8대 과제 논의

포스텍 기반 첨단산업·창업도시 구상

이미지 확대 23일 ‘경북+22 경제원팀 전략회의’ 포항 Day에 참석한 경북도와 포항시 관계자들. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 23일 ‘경북+22 경제원팀 전략회의’ 포항 Day에 참석한 경북도와 포항시 관계자들. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도와 포항시가 미래 성장동력 확보를 위해 머리를 맞댔다.시는 도와 함께 ‘경북+22 경제원팀 전략회의’ 포항 Day를 개최하고 지역 산업 구조 전환과 미래 성장동력 확보를 위한 방안을 모색했다고 23일 밝혔다. 회의에는 양금희 도 경제부지사와 박용선 포항시장을 비롯해 경제 관련 부서장 등 30여명이 참석했다.회의에서는 포항이 중점 추진 중인 8대 핵심과제가 집중적으로 다뤄졌다. 주요 안건은 ▲저탄소 철강특구 지정 ▲창업도시 조성 ▲아시아·태평양 AI센터 유치 ▲글로벌 AI 데이터센터 구축 ▲그래핀 산업 생태계 조성 ▲이차전지·로봇 특화단지 추진 ▲미래산업 전력공급 기반 구축 ▲중앙상가 활성화 등이다.특히 시는 탄소중립 시대 철강산업의 경쟁력을 강화하기 위해 산업통상자원부가 추진하는 ‘저탄소 철강특구’ 공모 전국 최초 지정을 핵심 과제로 제시했다. 또한 포스텍(포항공대)을 중심으로 한 연구개발 역량과 산학연 협력 기반을 활용해 딥테크 창업도시로의 도약과 인공지능(AI)·이차전지·첨단소재 산업 육성 전략도 함께 논의했다.박용선 포항시장은 “경북도와 긴밀히 협력해 포항의 미래 산업 경쟁력을 강화하고 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다”고 말했다.