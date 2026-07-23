경북 예천 지진 발생지역 ‘땅밀림’ 우려지 긴급 점검

진앙지 반경 30㎞ 내 우려 지역 7곳 현장 조사

이미지 확대 지난해 6월 땅밀림 현상이 발생한 경남 산청에서 전문가들이 현장을 조사를 진행하고 있다. 산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 6월 땅밀림 현상이 발생한 경남 산청에서 전문가들이 현장을 조사를 진행하고 있다. 산림청 제공

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산림청은 23일 경북 예천에서 발생한 규모 2.6 지진에 따른 2차 피해 예방을 위해 진앙지 인근 땅밀림 산사태 우려 지역을 대상으로 긴급 점검에 나섰다고 밝혔다.이번 점검은 집중호우로 지반이 약화한 환경에서 지진 발생으로 산사태와 땅밀림 등 추가 피해 발생 가능성을 점검하고 대책을 추진해 국민 불안을 해소하기 위한 것이다. 점검 지역은 진앙지 반경 30㎞ 이내에 있는 땅밀림 우려 지역 7곳(영주 3곳·안동 3곳·문경 1곳)이다. 지난 17일부터 현재까지 누적 강수량이 영주 213.5㎜, 안동 138.5㎜, 문경 154.5㎜를 기록했다. 현장 점검에는 경북도에 파견된 산림청 산사태협력관과 한국산림재난안전기술공단, 대한지질공학회 등 전문가가 참여한다. 산림청은 현장 점검 결과를 바탕으로 지표면 변이와 균열 발생 여부 등을 분석해 땅밀림 등 재해 발생 우려가 있으면 정밀 조사와 응급조치를 추진한다는 방침이다.박은식 산림청장은 “집중호우에 이어 지진까지 발생하면서 재난으로 이어질 수 있는 작은 이상 징후도 놓치지 않도록 현장 점검을 빈틈없이 하겠다”면서 “이상 징후가 발견되면 관계 당국에 즉시 신고해 달라”고 당부했다.