‘쿠팡 화재’ 피해 사업체 44곳·주민 6만명…“보상 협의”

세줄 요약 인천 서해구가 쿠팡 물류센터 화재로 피해를 본 주민 6만여 명과 영업을 멈춘 사업체 44곳의 보상 문제를 쿠팡 측과 협의한다. 구는 긴급 대응과 복구, 주민 물품 지원, 도로·가로수 손상 복구, 폐기물 처리비 등 행정 비용도 청구할 계획이다. 쿠팡 물류센터 화재 피해 보상 협의 착수

피해 사업체 44곳, 주민 6만여 명 파악

긴급 대응·복구 비용도 쿠팡에 청구 예정

이미지 확대 지난 19일 쿠팡 32물류센터 화재 현장. 도로가 통제되고 있다. 강남주 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 쿠팡 32물류센터 화재 현장. 도로가 통제되고 있다. 강남주 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 서해구가 쿠팡 32물류센터 화재와 관련해 쿠팡 측과 보상 협의에 나선다.23일 구에 따르면 화재로 피해를 본 인근 주민과 영업을 중단해야 했던 사업자에 대한 보상 문제를 조만간 쿠팡 측과 협의하기로 했다.보상 협의는 최근 발생한 물류센터 화재 때문이다. 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 물류센터 6층에서 발생했고, 나흘 만인 22일 완진됐다.소방 당국은 그러나 혹시 모를 사태에 대비해 이날 현재도 도로를 통제하고 있다. 이 때문에 40곳이 넘는 사업체가 영업을 하지 못하고 있다. 또 목 통증, 두통, 메스꺼움 등을 호소하는 주민들도 많다.구가 이날까지 파악한 피해 영업체 수는 44곳이며 피해 권역에 거주하는 주민들은 6만여 명이다. 조사가 끝나지 않은 상태여서 피해 주민과 업체 수가 더 늘어날 수 있다는 게 구 설명이다.구 역시 화재 대응과 수습 과정에서 들어간 행정 비용을 쿠팡 측에 청구할 계획이다. 구체적으로는 긴급 대응 및 복구, 주민 물품 지원, 도로·가로수 손상 복구, 거리 청소, 폐기물 처리비 등에 투입된 비용이다.구 관계자는 “쿠팡 측이 보상 범위, 금액 등을 제시하면 협의할 것”이라며 “가장 급한 것은 피해 주민과 사업체들”이라고 말했다.불은 연면적 약 29만9000㎡ 규모의 물류센터 B동 6층에서 시작해 같은 동 7층과 A동 7층으로 옮겨붙었다. 소방 당국이 진화에 총력을 기울였으나 물류센터의 구조와 내부에 쌓여 있는 가연성 물질 때문에 화재 110여 시간 만에야 진화에 성공했다.소방 당국이 화재를 진화하는 동안 물류센터 일대는 온통 검은 연기로 뒤덮였으며 소음, 분진 등으로 주민들의 피해가 컸다.