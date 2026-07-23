부산서 여중생 또래에 집단폭행 당해…경찰, 공동폭행 혐의 수사

세줄 요약 부산진구 한 노래방에서 여중생 A양이 또래 중학생 10명에게 3시간 동안 집단폭행을 당한 신고가 접수됐다. 가해자들은 험담을 이유로 A양을 불러내 폭행하고 영상을 촬영한 것으로 알려졌고, A양은 눈 주변과 배를 다쳐 입원 치료를 받고 있다. 경찰은 공동폭행 혐의로 수사 중이다. 부산 노래방서 여중생 집단폭행 신고 접수

또래 중학생 10명, 3시간 폭행·촬영 정황

피해자 입원 치료, 경찰 공동폭행 수사

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부산에서 여중생들이 또래를 집단 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.23일 부산 부산진경찰서에 따르면 18일 오후 8시쯤 부산진구 한 노래방에서 여중생 A(15)양이 집단 폭행을 당했다는 신고가 접수됐다.당시 A양은 중학교 1~3학년 학생 10명에게 오후 5시부터 3시간 동안 폭행당한 것으로 알려졌다.가해자들은 A양이 본인들을 험담했다는 이유로 노래방으로 불러내 폭행하면서 영상을 촬영한 것으로 알려졌다.A양은 눈 주변과 배를 다쳐 입원 치료받고 있다.경찰 관계자는 “신고 접수 후 현장에 출동해 대상자 면담과 영상 확인, 사후 관리 등 필요한 조치를 했다”며 “가해자들을 공동폭행 혐의로 수사하고 있다”라고 밝혔다.