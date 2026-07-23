대전소방, 시민 생명 구한 159명 ‘세이버’ 인증

전문의 참여 하트·브레인·트라우마 세이버 선정

소방펌프차와 구급차 연계 ‘펌뷸런스’ 대응 효과

이미지 확대 응급구조 시범. 대전소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 응급구조 시범. 대전소방본부 제공

세줄 요약 대전소방본부가 2026년 상반기 하트·브레인·트라우마 세이버 인증 대상자 159명을 선정했다. 심정지, 급성 뇌졸중, 중증외상 환자 37건 대응에서 생명을 구한 공로를 인정했으며, 펌뷸런스와 구급대의 신속한 초기 처치가 큰 역할을 했다. 대전소방, 세이버 인증 대상자 159명 선정

심정지·뇌졸중·중증외상 37건 생명구조 인정

펌뷸런스·구급대 신속 대응, 초기 처치 효과

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위급 상황에서 시민의 생명을 구한 세이버가 배출됐다.대전소방본부는 2026년 상반기 하트·브레인·트라우마 세이버 인증 대상자 159명을 선정했다고 23일 밝혔다. 인증 대상자는 하트 세이버 66명, 브레인 세이버 28명, 트라우마 세이버 65명 등이다. 총 37건의 응급환자 대응 과정에서 심정지·급성 뇌졸중·중증외상 환자의 생명을 구한 공로가 인정됐다. 하트 세이버는 심정지 환자의 소생과 일상생활 복귀를 도운 대원, 브레인 세이버는 급성 뇌졸중 환자의 후유증을 최소화한 기여자이다. 트라우마 세이버는 중증외상 환자의 생명 유지와 회복에 기여한 대원이다.대전소방은 소방서 추천과 사실 확인을 거쳐 외부 응급의학과 전문의가 참여하는 심의위원회에서 환자의 최종 예후와 병원 치료 결과, 현장 응급처치의 적정성 등을 심의해 인증 대상자를 선정했다고 설명했다.소방펌프차와 구급차를 연계한 펌뷸런스·구급대원의 신속한 대응이 응급환자의 생명을 지키는 데 큰 역할을 한 것으로 평가됐다. 현장에서 소방펌프차 대원이 구급차 도착 전까지 심폐소생술과 자동심장충격기(AED) 사용 등 초기 대응을 실시해 전문 처치와 병원 이송의 사각지대를 없애고 조기 일상 복귀를 효과로 이어지게 됐다.대전소방은 하트·브레인·트라우마 세이버 인증서와 인증 배지를 이날 각 소속 관서에 전달했다.이중기 대전소방본부장 전담 직무대리는 “응급환자의 생사를 가르는 초기 대응은 신속한 신고와 대처, 펌뷸런스 대원의 응급처치, 구급대원의 전문적인 현장 활동이 유기적으로 이어질 때 힘을 발휘한다”며 “시민과 함께하는 응급처치 문화를 확산하고 구급 서비스의 품질을 높여 더욱 촘촘한 생명 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.