[속보] 당국 “경산 아파트 관리실서 ‘폭발’ 사고…8명 부상”

세줄 요약 23일 오전 경북 경산시의 한 아파트 관리실에서 폭발로 추정되는 불이 나 8명이 다쳤다. 경찰은 사망자는 없다고 밝혔고, 관리실 관계자들이 모인 자리에서 사고가 난 것으로 보고 있다. 목격자는 인화 물질을 뿌린 뒤 불을 질렀다고 진술했다. 경산 아파트 관리실 폭발 추정 화재 발생

8명 부상, 사망자 없음 확인

목격자 진술·현장 경위 조사 예정

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23일 오전 8시 29분쯤 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 폭발에 따른 것으로 추정되는 불이 났다.이 사고로 현재까지 모두 8명이 다친 것으로 당국은 파악하고 있다.현재 사망자는 없다고 경찰은 밝혔다.경찰과 경산시 등은 아파트 관리실 관계자들 다수가 모인 자리에서 폭발이 일어난 것으로 추정하고 있다.한 목격자는 “아파트 주민이 아닌 것으로 보이는 사람이 관리실에 들어간 뒤 인화 물질을 뿌리고 불을 지르는 바람에 폭발이 일어난 것처럼 보였다”고 말했다.사고가 난 아파트에서는 아파트 관리실과 일부 입주민들 사이에 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.경찰은 진화 작업이 완료되면 당시 현장에 있었던 사람 등을 상대로 사고 경위를 조사할 방침이다.