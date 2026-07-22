[포토] 밀리미터파 검색 활용 마약밀수 단속

세줄 요약 올해 상반기 국경에서 적발된 마약이 767건, 1천7㎏으로 역대 최대였다. 여행자 경로 밀수가 급증했고 케타민·에토미데이트 같은 신종 합성마약도 확산했다. 관세청은 3차 검사체계와 첨단 장비로 단속을 강화할 계획이다. 상반기 마약 적발 역대 최대 기록

여행자 경로 밀수 급증과 우회 확산

케타민·에토미데이트 등 신종 확산

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올해 상반기 국경에서 국내 유입을 목적으로 한 마약류가 역대 최대 규모로 적발됐다.항공 여행자를 통한 마약 밀수가 급증했고, 케타민과 에토미데이트 등 신종 합성마약 밀수도 확산하는 것으로 나타났다.관세청은 22일 인천공항세관에서 이종욱 청장 주재로 ‘마약밀수 척결 대응본부’ 회의를 열고 이러한 내용의 상반기 마약밀수 단속 동향을 발표했다.올해 상반기 적발된 마약은 총 767건, 1천7㎏으로 약 3천358만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.적발 건수는 지난해 같은 기간보다 24% 늘었고 중량은 62% 감소했다.다만 지난해 통계에 국내를 단순 경유한 대형 코카인 적발 물량이 포함된 점을 고려하면, 국내 유입 목적 기준 적발 중량은 390㎏에서 1천7㎏으로 2.6배 늘어 역대 최고치를 기록했다.밀수 경로별로는 여행자에 대한 적발이 두드러졌다.여행자 적발 건수는 285건에서 509건으로 79%, 중량은 142㎏에서 175㎏으로 23% 각각 증가했다. 관세청은 국제우편과 특송화물에 대한 100% 엑스레이(X-ray) 검사 강화로 여행자 경로로 밀수가 집중되고 있다고 분석했다.인천공항 단속 강화에 따라 대구·청주공항 등 지방 공항으로 우회하는 사례도 늘었다.품목별로는 대마가 654㎏으로 가장 많았고 필로폰(230㎏), 케타민(58㎏), 코카인(2㎏)이 뒤를 이었다.대표적인 클럽 마약인 케타민은 대형 코카인·대마 적발 사례를 제외하면 지난해에 이어 올해도 필로폰 다음으로 큰 비중을 차지했다.올해 2월 마약류로 신규 지정된 에토미데이트도 상반기 7건, 4.3㎏ 적발되면서 확산하고 있다.마약 출발국을 기준으로는 태국이 가장 많았고, 영국과 캐나다, 베트남 순으로 적발량이 많았다. 태국은 2023년 이후 최대 적발 국가를 유지 중이다.마약밀수 사범의 저연령화도 뚜렷했다. 30대 이하 사범은 전체의 59.3%를 차지했는데, 10대 사범은 지난해 상반기 1명에서 올해 14명으로 급증해 전체 사범의 2.0%였다.관세청은 하반기부터 여행자 신변과 휴대품, 위탁수하물에 대한 3차 검사체계를 구축하고 첨단 검색 장비를 확대 도입하는 등 여행자 경로를 중심으로 마약 감시망을 강화할 계획이다.이 청장은 “마약밀수 차단은 관세청의 최우선 과제”라며 “모든 밀반입 경로에 대한 다중 저지선을 신속히 구축하겠다”고 말했다.