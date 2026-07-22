경북 포항서 AI 제조혁신 포럼 개최…“현장 적용 속도 높여야”

세줄 요약 경북 포항서 AI 제조혁신 포럼이 열려 국내외 전문가들이 피지컬 AI, 디지털트윈, 자율시스템의 제조 현장 적용 방안을 논의했다. 기조강연과 특별세션, 패널토의에서는 안전성과 생산성을 높일 핵심기술이 소개됐고, 설비 구축과 AI 개발을 병행해 현장 적용 속도를 높여야 한다는 의견이 모였다. 포항서 AI 제조혁신 포럼 개최, 자율제조 논의

피지컬 AI·디지털트윈 등 현장 적용 방안 공유

설비 구축과 AI 개발 병행 필요성에 공감

이미지 확대 경북 포항에서 22일 열린 ‘2026 경상북도·포항 AI 제조혁신 포럼’. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항에서 22일 열린 ‘2026 경상북도·포항 AI 제조혁신 포럼’. 포항시 제공

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경북 포항에서 국내외 제조 분야 인공지능(AI) 전문가들이 모여 혁신 모델 및 발전 방향을 논의했다.포항시는 경북도와 함께 주최하고 포스텍(포항공대)이 주관하는 ‘2026 경상북도·포항 AI 제조혁신 포럼’을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.‘Beyond Steel, Toward Autonomy’(철강을 넘어, 자율제조의 미래로)를 주제로 열린 이번 포럼에는 국내외 AI·로봇·제조자동화 분야 석학과 산·학·연·관 관계자들이 참석했다.포럼 기조강연은 세계적인 로봇공학자 데니스 홍 UCLA RoMeLa(로봇 메커니즘 연구소) 소장과 제조자동화 및 디지털트윈 분야의 전문가인 안드레아스 보르트만 슈투트가르트대학교 교수가 맡았다. 이어서 특별대담과 국내 AI 전문가들의 특별세션, 패널토의가 순차적으로 진행됐다.참석자들은 피지컬 AI, 디지털트윈, 자율시스템 등 첨단기술이 제조 현장에 가져올 변화를 살피고, 이를 지역 산업 특성과 연계하는 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 피지컬 AI가 단순 휴머노이드 로봇을 넘어 현실 환경을 인식하고 자율적으로 설비·장치를 제어·최적화하는 기술임이 강조됐다.또한 디지털트윈과 로봇 파운데이션 모델, 시뮬레이션 기반 가상 엔지니어링이 제조 현장의 안전성과 생산성을 높이는 핵심기술로 소개됐다. 실제 조업 현장에서 발생하는 시험·데이터 수집의 제약을 가상환경으로 보완하고, 설비 구축과 AI 개발을 병행해 현장 적용 속도를 높여야 한다는 데 공감대를 모았다.김신 시 일자리경제국장은 “포항이 축적해 온 철강·소재산업의 공정 경험과 데이터를 이용할 수 있는 AI 솔루션을 구체화하고, 이번 포럼이 지역의 유관기관과 힘을 모으는 계기가 되길 바란다”고 말했다.