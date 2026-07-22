더불어민주당 박홍배 의원, 민주당 시당위원장 출마 선언

세줄 요약 박홍배 더불어민주당 의원이 부산시당위원장 출마를 공식 선언했다. 그는 부산 민주당에 강한 리더십과 하나 된 힘이 필요하다고 강조했다. 당원 중심 시당과 민생 현장 실천, 국정과 부산을 잇는 유능한 조직, 2028 총선 승리 기반을 만들겠다고 밝혔다. 박홍배 의원, 부산시당위원장 출마 선언

강한 리더십과 원팀으로 부산 변화 강조

당원 중심·민생 실천·총선 승리 구상 제시

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더불어민주당 박홍배 의원(비례·부산 사상구 지역위원장) 이 22일 민주당 부산시당위원장 출마를 공식 선언했다 .박 의원은 출마 선언에서 “지금 부산 민주당에는 부산의 변화를 완성할 강한 리더십과 하나 된 힘이 필요하다”라며 “당원과 함께 다시 뛰는 부산, 승리하는 민주당을 만들겠다”라고 밝혔다 .박 의원은 “이재명 정부의 탄생과 전재수 부산시장의 당선은 부산의 미래를 새롭게 열라는 부산 시민의 명령”이라면서도 “부산의 국회 의석은 오히려 18 대 0 으로 쏠림이 심해졌다. 이 구조를 바꾸지 않고서는 부산의 변화를 온전히 만들어낼 수 없다”라고 말했다.이어 당원이 주인인 부산시당, 민생 현장을 직접 찾아 실천하는 부산시당, 국정과 부산을 잇는 유능한 부산시당, 2028 총선 승리의 기반을 구축하는 원팀 부산시당을 만들겠다고 밝혔다.부산 출신인 박 의원은 현재 더불어민주당 부산 사상구 지역위원장을 맡고 있다. 전국금융산업노동조합 위원장과 더불어민주당 최고위원, 전국노동위원장 등을 역임했다.