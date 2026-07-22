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더불어민주당 박홍배 의원, 민주당 시당위원장 출마 선언

신정훈 기자
입력 2026-07-22 15:08
수정 2026-07-22 15:08
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  • 박홍배 의원, 부산시당위원장 출마 선언
  • 강한 리더십과 원팀으로 부산 변화 강조
  • 당원 중심·민생 실천·총선 승리 구상 제시
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더불어민주당 박홍배 의원, 민주당 부산시당위원장 출마 선언
더불어민주당 박홍배 의원, 민주당 부산시당위원장 출마 선언


더불어민주당 박홍배 의원(비례·부산 사상구 지역위원장) 이 22일 민주당 부산시당위원장 출마를 공식 선언했다 .

박 의원은 출마 선언에서 “지금 부산 민주당에는 부산의 변화를 완성할 강한 리더십과 하나 된 힘이 필요하다”라며 “당원과 함께 다시 뛰는 부산, 승리하는 민주당을 만들겠다”라고 밝혔다 .

박 의원은 “이재명 정부의 탄생과 전재수 부산시장의 당선은 부산의 미래를 새롭게 열라는 부산 시민의 명령”이라면서도 “부산의 국회 의석은 오히려 18 대 0 으로 쏠림이 심해졌다. 이 구조를 바꾸지 않고서는 부산의 변화를 온전히 만들어낼 수 없다”라고 말했다.

이어 당원이 주인인 부산시당, 민생 현장을 직접 찾아 실천하는 부산시당, 국정과 부산을 잇는 유능한 부산시당, 2028 총선 승리의 기반을 구축하는 원팀 부산시당을 만들겠다고 밝혔다.

부산 출신인 박 의원은 현재 더불어민주당 부산 사상구 지역위원장을 맡고 있다. 전국금융산업노동조합 위원장과 더불어민주당 최고위원, 전국노동위원장 등을 역임했다.
부산 신정훈 기자
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