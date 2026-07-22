충청 U대회 준비 ‘빨간불’…지도부 공석에 예산 부족 등 ‘첩첩산중’

강창희 위원장과 이창섭 부위원장 나란히 ‘사퇴’

공동 개최도시, 추가 운영비 지원 요청 ‘오리무중’

이미지 확대 2027 충청 세계대학경기대회(U대회) 마스코트 닫기 이미지 확대 보기 2027 충청 세계대학경기대회(U대회) 마스코트

세줄 요약 2027 충청 세계대학경기대회가 개막 1년여를 앞두고 지도부 사퇴, 예산 부족, 공동 개최도시의 무관심이 겹치며 준비에 비상이 걸렸다. 추가 운영비와 분담금 확보도 난항을 겪고 있어 잼버리 사태 재현 우려까지 나온다. 조직위원장·부위원장 동반 사퇴로 지도부 공백 발생

공동 개최도시 운영비 280억 추가 요청, 답변 지연

예산 부족·무관심 겹치며 잼버리 재현 우려 확산

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2027 충청 세계대학경기대회(U대회) 개막을 불과 1년여 앞둔 시점에서 예산 부족에 지도부 동반 사퇴 등 악재가 잇따르며 대회 준비에 비상이 걸렸다.22일 충청 U대회 조직위원회 등에 따르면 위원장·부위원장이 최근 나란히 사퇴하면서 혼란에 빠졌다. 강창희 조직위원장과 이창섭 부위원장은 지난 16일과 20일 차례로 사퇴했다. 지난달 지방선거 후 지역 정치 지형이 바뀐 데다 예산 부족, 개최도시의 무관심 등이 맞물렸다는 해석이다.공동 개최도시의 무관심도 심각하다. 조직위는 공동 개최도시(대전·세종·충남·충북)에 운영비 약 280억 원을 추가 요청했지만 명확한 답변을 듣지 못한 것으로 전해졌다. 추가 운영비는 물가 상승분을 반영하고 한여름 폭염에 대비한 냉방시설·의료인력 확충, 자원봉사자 지원 등에 사용할 예정이다. 더욱이 대회 준비 분담금과 국제대학스포츠연맹 지원금, 운영비 등 내년까지 1000억 원이 넘는 추가 예산 지원이 필요해 재정난을 겪는 지자체들과 갈등이 이어질 수밖에 없다.조직위에 파견된 지자체 공무원들이 1년 정도면 교체되면서 ‘유배지’로 활용한다는 지적까지 나온다.충청권 4개 도시가 공동 개최하는 U대회는 공동 조직위원회를 구성해 대회 준비에 나섰으나 별도 기관처럼 인식되는 데다 정부와 개최도시의 관심이 낮아지면서 분위기를 끌어올리지 못하고 있다. 이에 따라 선수촌에 필요한 가전제품과 침대, 차량 등 기업들의 후원도 기대에 미치지 못한다. 주요 후원자 논의조차 이뤄지지 못하면서 조직위의 사기 저하가 심각하다.조직위 관계자는 “어떤 사안이 발생했을 때 주도하는 도시가 없다”면서 “국제적 망신을 당한 2023년 새만금 잼버리 사태가 되풀이될 수 있다고 우려하는 것이 사실”이라고 토로했다.