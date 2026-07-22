순천서 재활용품 수거 차량 60대 탑승자, 도로로 튕겨나가 숨져

이미지 확대 사고가 난 재활용품 업체 수거 차량 닫기 이미지 확대 보기 사고가 난 재활용품 업체 수거 차량

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순천시 풍덕동 한신아파트 후문 사거리에서 재활용품 업체 수거 차량에 타고 있던 60대 A씨가 도로로 떨어지면서 숨진 사고가 발생했다.순천경찰서 등에 따르면 22일 오전 7시 11분쯤 사설업체의 재활용품 업체 수거 차량이 급제동 등으로 운전석 캡(Cabin)이 열리면서 타고 있던 중국 국적 A씨가 차량 밖으로 튕겨 나갔다. 당시 조수석에 타고 있던 작업자가 차량 밖으로 떨어진 뒤 해당 차량에 깔린 것으로 알려졌다. 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.경찰은 안전벨트 착용 여부와 운전석 전체를 앞으로 기울이는 캡 틸팅 장치가 제대로 작동했는지 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.