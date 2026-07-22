한양대 외국인 유학생팀, 토스 마케팅 공모전 ‘대상’ 영예

이미지 확대 지난달 13일 토스 오피스에서 열린 ‘토스 포리너 브릿지 크루’ 시상식에서 대상 수상팀 ‘또스또스’와 토스 관계자가 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽 두 번째부터 한양대 정위징, 리나셴, 난인징 학생. 한양대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 13일 토스 오피스에서 열린 ‘토스 포리너 브릿지 크루’ 시상식에서 대상 수상팀 ‘또스또스’와 토스 관계자가 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽 두 번째부터 한양대 정위징, 리나셴, 난인징 학생. 한양대 제공

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한양대학교 외국인 유학생들로 구성된 ‘또스또스’ 팀(정보시스템학과 난인징, 미디어커뮤니케이션학과 리나셴, 일반대학원 러닝사이언스학과 정위징)이 핀테크 기업 토스가 주최한 외국인 마케팅 공모전 ‘토스 포리너 브릿지 크루’에서 35개 참가 팀 중 유일하게 대상을 수상했다고 22일 밝혔다. 시상식은 지난달 13일 토스 오피스에서 열렸다.‘또스또스’ 팀은 국내 거주 외국인을 대상으로 심층 인터뷰를 진행해 금융 서비스 이용의 어려움을 분석했다. 이를 바탕으로 중국 소셜미디어인 더우인과 샤오홍수의 특성에 맞춘 카드뉴스 및 챌린지 콘텐츠를 기획해 토스 서비스의 활용법을 흥미롭게 전달했다는 호평을 받았다.이번 수상은 한양대의 체계적인 실무형 취업 지원 성과로 이어진 결과다. 세 학생은 지난 3월 교내에서 열린 외국인 유학생 전용 취업박람회를 계기로 팀을 꾸렸으며 학교의 글로벌 인턴십, AI 활용 크리에이터 아카데미 등 다양한 취·창업 프로그램을 통해 쌓은 실무 역량을 유감없이 발휘했다.한양대 국제입학팀은 외국인 유학생의 진로와 취업을 통합 지원하는 ‘하이올(HY All-Care)’ 시스템을 운영 중이다. 학교 측은 앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 유학생들이 국내 산업 현장의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.