“파도 휩쓸린 아이 구하고 바람처럼 사라져”…‘의인’ 정체 밝혀졌다

세줄 요약 강원 고성 거진11리 해변에서 파도와 조류에 휩쓸린 10대를 구한 시민의 정체가 육군 22사단 금강산여단 고영우 하사로 확인됐다. 가족이 온라인에 은인을 찾는 글을 올리며 사연이 퍼졌고, 해경은 고 하사에게 표창장을 전달할 예정이다. 고성 해변서 10대 휩쓸림, 군인 구조

온라인 은인 찾기 글로 정체 확인

속초해경, 고영우 하사 표창 예정

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강원 고성에서 파도에 휩쓸린 10대를 구한 이름 모를 시민을 찾는 글이 온라인상에서 화제가 된 가운데, ‘의인’의 정체는 현역 군인이었다.22일 속초해양경찰서에 따르면 지난 19일 고성군 거진11리 방사제 인근 해변에서 떠내려가던 A(10대)군을 구조한 이는 육군 22사단 금강산여단 고영우 하사인 것으로 확인됐다.당시 가족과 함께 해변에 방문한 A군은 높은 파도와 강한 조류에 휩쓸렸다. 인근에 있던 고 하사는 위험한 상황을 목격하자 곧바로 바다에 뛰어들었고, 무사히 A군을 구조했다.고 하사의 선행은 A군의 부모가 한 온라인 커뮤니티에 “19일 오전 정오쯤 강원 고성 거진해수욕장(거진11리)에서 중학생을 구조하신 의인을 찾습니다”라는 글을 올리면서 알려졌다.A군 부모는 “119에 신고한 뒤 발만 동동 구르고 있었는데 한 시민이 번개처럼 나타나 튜브 하나만 끼고 바다로 뛰어들어 아이를 구조한 뒤 바람처럼 사라졌다”며 “현장에서 감사 인사를 드렸지만, 시간이 지날수록 그분의 용감한 행동이 얼마나 큰일이었는지 절실히 느끼고 있다”고 말했다.그러면서 “제가 올린 글로 은인을 찾을 수 있도록 네티즌 여러분의 도움을 부탁드린다”고 덧붙였다.해당 사연은 온라인상에서 빠르게 확산하며 “슈퍼맨 같은 분”, “생명의 은인”, “꼭 은인을 찾았으면 좋겠다” 등의 반응이 잇따랐다.속초해경은 오는 24일 신속한 판단과 용기 있는 행동으로 소중한 생명을 구한 고 하사에게 표창장을 전달할 예정이다.이우수 속초해양경찰서장은 “위험을 무릅쓰고 생명 구조에 나선 군인의 용기와 헌신에 깊이 감사드린다”며 “공동체 안전을 위해 서로가 관심을 갖고 행동하는 것이 얼마나 중요한지 보여준 사례”라고 말했다.