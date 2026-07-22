[단독] “투표 포기 33명”이라던 선관위…합수본 확인하니 48명 넘었다

합수본, 투표록 확인…선관위 집계 웃돌아

광진구 선관위 국장 첫 피의자 조사

이미지 확대 6월 26일 오후 경기 과천시 중앙선거관리위원회가 보이고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 6월 26일 오후 경기 과천시 중앙선거관리위원회가 보이고 있다. 뉴시스

세줄 요약 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 투표를 포기한 유권자가 선관위가 국회에 밝힌 33명보다 많은 48명으로 합수본 조사에서 파악됐다. 잠실7동 제2투표소 등 여러 투표소에서 포기자가 확인됐고, 선관위 설명과 차이가 커 논란이 커지고 있다. 투표용지 부족으로 포기한 유권자 48명 확인

선관위 국회 보고 33명보다 많은 수치

합수본, 선관위 관계자 피의자 조사 착수

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 투표를 포기한 유권자 수가 선거관리위원회가 국회에 밝힌 규모보다 많은 것으로 22일 확인됐다.투표용지 부족 사태 등을 수사하는 검경 합동수사본부가 투표록을 점검한 결과, 투표 포기자는 48명에 달하는 것으로 파악됐다. 구체적으로는 ▲서초구 잠원동 제7투표소 1명 ▲강남구 개포2동 제2투표소 3명 ▲송파구 잠실2동 제2투표소 5명 ▲잠실2동 제7투표소 17명 ▲잠실7동 제2투표소 15명 ▲문정2동 제1투표소 7명 등이다.특히 잠실7동 제2투표소에서는 대기표를 받고도 오후 8시 35분까지 돌아오지 않은 인원이 17명으로 투표록에 기재됐고, 이 가운데 2명만 이후 투표를 마친 것으로 적혀 있어 실제 투표 포기자는 15명으로 파악됐다.이는 선관위가 청문회에서 밝힌 규모를 웃도는 수치다. 강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리는 지난 14일 열린 국회 국정조사특위 1차 청문회에서 ‘투표용지를 받지 못해 투표를 못 한 사람이 39명 아니냐’는 질의에 “정확하지 않은데, 투표록상으로 33명으로 보고 있고 투표록 외 10~20명 정도는 명확하지 않다”고 답했다.투표 포기자 규모는 사태 초기부터 계속 늘어왔다. 선관위 진상규명위원회는 앞서 잠실7동 제2투표소에서 대기표를 받고도 끝내 투표하지 못한 유권자 12명의 참정권이 침해됐다고 인정한 바 있다.합수본은 이날 광진구 선관위 사무국장을 피의자 신분으로 불러 조사한다. 그동안 서울시선관위와 자치구선관위 관계자를 참고인 신분으로 조사해 왔으나, 본격적으로 피의자 조사에 나선 것은 이번이 처음이다. 합수본은 이날 송파구 선관위 관계자와 투표용지 보관함 폐기업체 대표도 각각 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다.