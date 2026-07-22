불청객 문단속 나선 지자체들…장마철 병해충 주의보

세줄 요약 장마철 잦은 비와 고온다습한 환경이 이어지면서 지자체들이 농작물 병해충 확산을 막기 위한 대응에 나섰다. 포항시는 5600㏊ 벼 재배단지에 무인헬기와 드론 55대를 투입해 공동 항공방제를 하고, 임실군은 과수 탄저병 중점관리기간을 운영해 정기 예찰을 강화한다. 광주 농업기술원도 고추 병해충 예방을 당부했다. 장마철 고온다습 환경, 병해충 확산 우려

포항시 벼 5600㏊ 항공방제, 비용 전액 지원

임실군 과수 탄저병 예찰 강화, 광주 고추 주의

이미지 확대 박용선 경북 포항시장이 벼 병해충 항공방제 현장을 방문해 추진 상황을 점검하고 있다. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 박용선 경북 포항시장이 벼 병해충 항공방제 현장을 방문해 추진 상황을 점검하고 있다. 포항시 제공

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장마철 잦은 비로 고온다습한 환경이 이어지자 지방자치단체들이 농작물 병해충 차단에 나서고 있다.경북 포항시는 장마철 이후 예상되는 병해충 확산을 선제적으로 차단하고 고품질 쌀 생산 기반을 지키기 위해 벼 병해충 공동 항공방제에 나선다고 22일 밝혔다. 방제 대상은 지역 12개 읍·면 5600㏊의 벼 재배단지다. 무인헬기와 농업용 드론 등 총 55대의 방제 장비를 투입한다.방제 작업은 재배 유형별 맞춤 방식으로 진행한다. 일반 재배지는 무인헬기를 활용한 화학방제를 시행하고, 친환경 인증 필지는 농업용 드론을 이용해 친환경 방제를 추진한다. 또한 항공방제 비용 전액을 지원해 농가는 자부담 없이 방제 혜택을 받을 수 있다.전북 임실군은 과수 농가 탄저병 발생과 확산 위험에 대응하기 위해 ‘탄저병 중점관리기간’을 운영한다. 군은 탄저병 피해를 최소화하기 위해 관내 주요 과수 재배 지역을 중심으로 ‘예찰 과원’을 별도 지정했다. 전문 지도사들로 구성된 점검반이 주 1회 이상 정기적으로 현장을 방문해 정밀 예찰을 실시해 병해충 전파를 차단한다.전남광주시 농업기술원은 고온다습한 날씨로 고추 병해충 발생이 우려되자 예방·관리에 철저를 기해줄 것을 당부했다. 고추는 과습에 약해 장마철 역병, 탄저병, 담배나방 등 병해충 발생 위험이 높아진다. 장마 이후에도 폭염이 지속될 경우 담배나방, 진딧물과 바이러스 등 피해도 우려돼 사후 관리를 철저히 해야 한다.박용선 포항시장은 “대규모 공동 항공방제를 통해 병해충 피해를 최소화하고 안정적인 쌀 생산 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.