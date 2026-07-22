“손흥민 유니폼 밟은거나 마찬가지”…‘메시 조롱’ 유명 유튜버 사과

멕시코인에 ‘눈 찢기 인종차별’ 피해 폭로

“메시 유니폼 밟고 걸레질” 영상 뭇매

네티즌 “내로남불”·“한국인이 대신 사과”

“메시 좋아해…유행인 줄 알았다” 해명

이미지 확대 유튜버 ‘이노냥’이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 이후 리오넬 메시의 아르헨티나 대표팀 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 등의 내용을 담은 영상을 올려 전세계 축구팬들의 비판을 받고 있다. 자료 : 유튜브 채널 ‘이노냥’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 ‘이노냥’이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 이후 리오넬 메시의 아르헨티나 대표팀 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 등의 내용을 담은 영상을 올려 전세계 축구팬들의 비판을 받고 있다. 자료 : 유튜브 채널 ‘이노냥’

이미지 확대 유튜버 ‘이노냥’이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 이후 리오넬 메시의 아르헨티나 대표팀 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 등의 내용을 담은 영상을 올려 전세계 축구팬들의 비판을 받고 있다. 자료 : 유튜브 채널 ‘이노냥’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 ‘이노냥’이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 이후 리오넬 메시의 아르헨티나 대표팀 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 등의 내용을 담은 영상을 올려 전세계 축구팬들의 비판을 받고 있다. 자료 : 유튜브 채널 ‘이노냥’

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 경기장에서 한 멕시코인에게 이른바 ‘눈 찢기’ 인종차별 피해를 입은 뒤 국제축구연맹(FIFA) 공식 초청으로 경기장을 다시 찾은 우리나라 인플루언서 ‘이노냥’(본명 윤수진). 이노냥 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 경기장에서 한 멕시코인에게 이른바 ‘눈 찢기’ 인종차별 피해를 입은 뒤 국제축구연맹(FIFA) 공식 초청으로 경기장을 다시 찾은 우리나라 인플루언서 ‘이노냥’(본명 윤수진). 이노냥 인스타그램 캡처

세줄 요약 인종차별 피해를 호소해 지지를 받았던 유튜버 이노냥이 메시의 아르헨티나 유니폼을 밟고 걸레처럼 쓰는 영상을 올려 거센 비판을 받았다. 그는 “유행인 줄 알고 따라 했다”며 사과했고, 해당 영상은 삭제됐다. 메시 유니폼 조롱 영상 공개 뒤 비난 확산

인종차별 피해 호소 이력과 모순 지적

이노냥, SNS 통해 사과와 해명 발표

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‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)의 아르헨티나 축구 국가대표팀 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 영상을 공개했다가 전 세계 축구팬들의 뭇매를 맞은 유튜버 이노냥(본명 윤수진)이 사과했다.이노냥은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 한국 대 체코 경기에서 관중석에 있던 멕시코 남성에게 ‘눈 찢기’ 인종차별을 당했다고 소셜미디어(SNS)에 올려 축구팬들과 FIFA의 지지를 받은 인물이다.이노냥은 22일 자신의 SNS에 “상처받으신 모든 분들께 정말 죄송하다. 메시는 제가 정말 좋아하고 응원해 온 선수”라고 밝혔다.이어 그동안 메시의 유니폼을 입고 촬영한 영상들을 편집해 올렸다. 이어 “제 알고리즘에 계속 떠서 유행인 줄 알고 따라 했다”면서 “신중하게 영상을 만들어야겠다”라고 덧붙였다.메시의 유니폼을 조롱하는 영상들을 SNS에서 접하고 이를 흉내 낸 것이며, 메시를 조롱할 의도가 없었다는 설명이다. 그가 앞서 공개했던 ‘메시 유니폼 조롱’ 영상은 현재는 찾아볼 수 없다.이노냥은 월드컵 결승전이 치러진 지난 20일 구독자가 665만명에 달하는 자신의 유튜브 채널에 “메시의 유니폼을 사용하는 방법”이라는 제목의 영상을 올렸다.그는 브라질 축구대표팀 유니폼을 입은 채 메시의 유니폼을 집 현관 앞 바닥에 펼쳐둔 뒤 메시의 유니폼을 밟았다. 그는 “(메시의 유니폼을) 현관 매트로 사용할 수 있다”고 설명했다.이어 메시의 유니폼을 손으로 잡고 창문을 닦는가 하면, 바닥에 내려놓은 뒤 걸레로 사용하기도 했다.그가 아르헨티나와 ‘앙숙’인 브라질 대표팀 유니폼을 입고 있다는 점에서 해당 영상은 아르헨티나의 월드컵 2연패 좌절을 반기는 중남미 각국의 축구팬들을 염두에 둔 것으로 풀이된다.영상에는 1만개에 가까운 댓글이 달렸는데 대부분 그를 비판하는 내용이었다.한국인 네티즌들은 그가 인종차별 피해를 호소하며 지지를 받았는데도 정작 스스로가 특정 선수와 국가를 조롱하는 콘텐츠를 올린 것은 ‘내로남불’이자 모순이라고 비판했다. 한 네티즌은 “내가 당한 건 모욕이고 내가 한 건 유머라는 대단한 생각을 가지신 분”이라고 일침했다.한 네티즌은 “외국 네티즌이 손흥민 유니폼을 발로 밟고 걸레로 사용하는 영상을 올렸다고 생각해 봐라”라며, 그의 이러한 콘텐츠가 아르헨티나 국민들을 모욕한 것이나 마찬가지라고 지적했다.전 세계 축구팬들에게 유명세를 탄 그의 행동으로 한국 축구팬들에 대한 인식이 나빠질 것을 우려하는 네티즌들도 있었다. 이에 “이 유튜버를 대신해 사과드린다”, “한국인들은 메시를 사랑한다” 등의 댓글도 이어졌다.이번 대회에서 아르헨티나 대표팀이 온갖 ‘비매너’ 행각으로 비판받았지만, 메시는 끝까지 상대 팀에 대한 예의와 존중을 잃지 않은 채 이번 대회를 마무리해 박수를 받았다.그런 메시를 조롱한 영상에 아르헨티나인들은 물론 각국의 축구팬들까지 이노냥을 비판했다.한 네티즌은 “비록 스페인이 우승하길 바랐지만, 메시를 이런 식으로 모욕하는 행위는 축구팬으로서 참을 수 없다”고 목소리를 높였고, 메시의 ‘유일한 라이벌’인 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 팬들마저 그에게 날을 세웠다.이노냥은 앞서 한국 대 체코 경기를 관람하며 영상을 촬영하던 도중 자신의 뒤에 앉은 멕시코 관중이 ‘눈찢기 인종차별’을 했다고 폭로했다.해당 멕시코 관중은 한국은 물론 자국 네티즌들의 비판을 받고 공개 사과했다. ‘신상털이’에 시달린 그는 자신이 맡고 있던 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장직에서 물러났다.FIFA는 이노냥을 ‘인종차별 피해자’로 주목했고, 그를 한국 대 멕시코 경기 당일 VVIP석에 초대해 경기를 관람할 수 있게 했다.