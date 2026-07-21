‘장윤기 수사’ 현장 경찰들 “국수본이 단순살인죄 적용 지시했다”

진상규명 국수본, 윗선으로 지목

檢·특수단, 경찰청 국수본 압수수색

이미지 확대 경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 21일 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색 중인 가운데 국수본 로비 앞에 경찰 관계자들이 지나가고 있다. 2026.7.21

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 21일 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색 중인 가운데 국수본 로비 앞에 경찰 관계자들이 지나가고 있다. 2026.7.21

연합뉴스

세줄 요약 광주 여고생 살해범 장윤기 사건 수사 당시 경찰이 강간살인 대신 단순살인 혐의를 적용한 배경에 국수본 지휘가 있었다는 내부 증언이 나왔다. 현장 경찰들은 실시간 보고와 지침에 따라 수사 방향이 정해졌다고 주장했고, 국수본과 검찰은 관련 부서를 압수수색했다. 강간살인 아닌 단순살인 적용 배경에 국수본 지휘 의혹

현장 경찰들, 실시간 보고와 지침에 따른 수사 주장

국수본·광주지검, 관련 부서 동시 압수수색 진행

2026-07-22 8면

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광주 여고생 살해범 ‘장윤기 사건’ 수사 당시 경찰이 강간살인이 아닌 단순살인 혐의를 적용한 배경에 경찰청 국가수사본부의 지휘가 있었다는 내부 증언이 나와 파문이 일고 있다. 부실 수사 의혹의 진상 규명을 맡은 국수본이 오히려 의혹의 윗선으로 지목되면서 논란은 더욱 커질 전망이다.21일 경찰 등에 따르면 장윤기 체포부터 검찰 송치까지 수사에 참여했던 경찰관 다수는 ‘광주 광산경찰서가 수사 진행 상황을 국수본에 실시간 보고하고, 지침을 받아 처리 방향을 결정했다’고 주장하고 있다. 당초 이 사건은 광산서 형사과 강력팀 1곳에 배당됐지만, 여러 부서 지원 인력이 증거 수집 등에 투입됐다. 수사 지원에 참여했던 경찰관들은 수사 초기부터 국수본 의견이 사실상 수사 방향을 결정하는 역할을 했다고 전했다.장윤기에게 강간살인 혐의를 적용해야 한다는 일선 수사팀 의견이 반영되지 않은 것도 국수본 지휘 때문이었다는 주장도 제기됐다. 장윤기가 여고생을 살해하기 이틀 전 저지른 성폭행과 스토킹 등 별건의 범행을 살인 사건과 분리해 각각 수사한 것 역시 국수본 지침에 따른 결정이었다는 것이다.당시 수사에 참여했던 한 경찰 관계자는 “전국적인 관심을 받는 사건은 현장 경찰관이 자의적으로 판단하거나 결론을 내릴 수 있는 구조가 아니다”라며 “강간살인 혐의 적용을 주장했던 지휘부 인사도 ‘직접적인 증거가 없으니 신중하게 처리하라’는 국수본 의견을 전달받은 뒤 입장을 바꾼 것으로 기억한다”고 말했다.국수본으로부터 부실 수사 책임자로 지목돼 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 전 광주 광산서 형사과장 박모 경정은 “수사 과정에서 윗선이나 제가 부당한 지시를 한 사실은 없다”고 밝혔다. 이어 “피해자 유가족께 죄송하다. 실체 규명을 위해 노력했지만 부실 수사 논란으로 이어져 송구하다”고 했다.박 경정의 법률대리인은 영장실질심사 뒤 기자들과 만나 “장윤기의 성폭행 사건과 살인 사건을 분리 수사한 것은 국수본 지침에 따른 것”이라고 주장했다. 앞서 발생했던 장윤기의 또 다른 성폭행 사건을 병합 수사하는 방안이 검토됐지만, 국수본 지시에 따라 이 사건은 여성청소년과로 사건이 배당됐다는 것이다.박 경정 측은 “성범죄 목적의 살인 여부를 규명하기 위해서는 사건 병합이 필요하다고 판단해 사건 발생 다음 날인 5월 6일부터 닷새 동안 세 차례에 걸쳐 정식 보고서로 병합 수사를 건의했지만 받아들여지지 않았다”고 설명했다.한편 장윤기 사건 관련 의혹을 각각 수사 중인 국수본 특별수사단과 광주지검은 이날 오전 국수본 관련 부서를 동시에 압수수색했다.