“국민연금공단 오늘 칼부림 난다” 인터넷 게시글에 경찰 수사

세줄 요약 전주 지역 온라인 커뮤니티에 국민연금공단을 겨냥한 흉기 난동 예고 글이 올라와 경찰이 수사에 착수했다. 게시글에는 위협성 문구도 담긴 것으로 알려졌고, 신고를 받은 경찰은 본부와 지사를 확인했지만 현재까지 특이사항은 없었다. 경찰은 현장 수색과 함께 작성자 추적을 이어가고 있다. 국민연금공단 대상 흉기 난동 예고 글 게시

경찰, 본부·지사 현장 확인 및 특이사항 없음

작성자 추적과 현장 수색 수사 진행

이미지 확대 국민연금공단. 공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민연금공단. 공단 제공

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국민연금공단을 대상으로 흉기 난동을 예고하는 게시글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.20일 전북 전주덕진경찰서 등에 따르면 이날 낮 12시 46분쯤 한 온라인 커뮤니티에 ‘나 전주 사는데 국민연금공단 오늘 칼부림 난다’는 게시글이 게시됐다.게시글은 ‘진짜 누구 하나 죽어야 정신 차리지. 말로 해서는 안 됨’ 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.해당 게시물은 인천경찰청에 신고됐고 전북 경찰이 이 내용을 전달받고 현장에 출동했다.경찰이 국민연금공단 본부와 전주완주지사 등 관련 기관에 출동해 현장을 확인한 결과 현재까지 특이사항은 발견되지 않았다.경찰은 현장 수색을 이어가는 한편 작성자를 추적하고 있다.