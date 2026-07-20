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“국민연금공단 오늘 칼부림 난다” 인터넷 게시글에 경찰 수사

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-07-20 17:42
수정 2026-07-20 17:42
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세줄 요약
  • 국민연금공단 대상 흉기 난동 예고 글 게시
  • 경찰, 본부·지사 현장 확인 및 특이사항 없음
  • 작성자 추적과 현장 수색 수사 진행
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국민연금공단. 공단 제공
국민연금공단. 공단 제공


국민연금공단을 대상으로 흉기 난동을 예고하는 게시글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

20일 전북 전주덕진경찰서 등에 따르면 이날 낮 12시 46분쯤 한 온라인 커뮤니티에 ‘나 전주 사는데 국민연금공단 오늘 칼부림 난다’는 게시글이 게시됐다.

게시글은 ‘진짜 누구 하나 죽어야 정신 차리지. 말로 해서는 안 됨’ 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

해당 게시물은 인천경찰청에 신고됐고 전북 경찰이 이 내용을 전달받고 현장에 출동했다.

경찰이 국민연금공단 본부와 전주완주지사 등 관련 기관에 출동해 현장을 확인한 결과 현재까지 특이사항은 발견되지 않았다.



경찰은 현장 수색을 이어가는 한편 작성자를 추적하고 있다.
설정욱 기자
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