“발전소 폐지, 19조원이 감소합니다”…박수현 지사 ‘발전통합본사 충남 설치’ 요청

세줄 요약 충남도가 발전 공기업 통합 본사 유치에 나섰다. 박수현 지사는 국회에서 충남 이전을 건의했다. 도내에는 전국 화력발전의 53.8%가 몰려 있고, 2038년까지 21기 폐기가 예정돼 생산 유발 감소와 인구감소 우려가 커지고 있다. 발전통합본사 충남 이전 건의

화력발전소 집중과 폐기 확대 우려

지역경제 위축·인구감소 심화

이미지 확대 박수현 충남도지사(오른쪽 첫 번째)가 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만나 당면 사항을 건의하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남도지사(오른쪽 첫 번째)가 기후에너지환경위원회 김정호 위원장과 이소영 여당 간사를 만나 당면 사항을 건의하고 있다. 도 제공

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충남도가 발전 공기업 통합 본사 유치 총력전에 나섰다. 박수현 충남지사는 20일 국회 의원회관을 찾아 기후에너지환경위원회 김정호 위원장 등을 만나 발전통합 본사의 충남 이전을 건의했다.충남에는 전국 화력발전 5개 사 중 한국중부발전과 서부발전 2개 사가 각각 보령, 태안에 본사를 두고 있다. 당진에는 동서발전 주력 발전소가 들어서 있다. 5개 발전사 52기의 발전소 중 도내 설치돼 가동 중인 발전소는 총 28기(53.8%)다. 발전 용량은 전국 5만 1985㎿의 36.7%인 1만 9096㎿를 기록한다.하지만 발전소 폐기는 지역경제에 큰 타격을 주고 인구 급감 우려를 키우고 있다. 충남에서는 2020년 12월 보령화력 1·2호기와 지난해 12월 태안화력 1호기 등 3기의 발전소가 폐기됐다. 2038년까지 추가 폐기될 예정인 화력발전소는 전국 최대 규모인 21기다.보령화력 1·2호기가 조기 폐지된 보령시 인구는 2021년 1월 말 9만 9964명으로 10만 명 선이 붕괴한 이후 지난달 기준 9만 1260명으로 9만 명 선도 위협받고 있다.태안군 인구도 지난해 말 태안화력 1호기가 불을 끈 뒤 5만 9474명에서 6개월 만인 지난달 말 5만 9039명으로 400명 이상 줄었다.산업통상부의 폐지 석탄발전소 활용 방안 연구 용역에 따르면 충남 발전소 14기를 폐지할 경우 생산 유발 감소 금액은 19조 2080억원이다. 부가가치 유발 감소 금액도 7조 8300억원에 이른다.박 지사는 “석탄 화력발전 입지 시군이 국가 전력 생산의 대의를 위해 해양·대기 오염과 송전선로 등의 피해를 40년 동안 입어왔지만 현재 지역경제는 여느 지역보다 더 크게 위축되고 있다”며 우려를 표명했다.