[포토] ‘광화문광장 해수욕장’…서울썸머비치 개장

세줄 요약 서울 광화문광장에 ‘2026 서울썸머비치’가 개장했다. 행사장은 물놀이 시설의 워터웨이브존, 모래 놀이터의 플레이웨이브존, 푸드트럭이 들어서는 플레이마켓존 등 3개 구역으로 운영된다. 대형 수영장과 8m 워터슬라이드, 돔형 모래 놀이터가 설치됐다. 광화문광장에 서울썸머비치 개장

워터웨이브존·플레이웨이브존 운영

시민 누구나 무료 체험 가능

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20일 서울 광화문 광장에서 개장한 ‘2026 서울썸머비치’를 찾은 어린이들이 물놀이를 즐기고 있다.이번 행사장은 물놀이 시설을 갖춘 ‘워터웨이브존’, 모래 놀이터를 조성한 ‘플레이웨이브존’, 푸드트럭이 들어서는 ‘플레이마켓존’ 등 3개 구역으로 운영한다.워터웨이브존에는 대형 수영장과 높이 8m 워터슬라이드, 워터버킷 등이 있으며 플레이웨이브존에는 올해 처음 선보이는 지름 12m 규모의 돔 형태 모래 놀이터 ‘샌드 아지트’가 설치됐다.행사는 매일 오후 1시부터 10시까지 진행한다.시민 누구나 무료로 각종 체험 프로그램을 즐길 수 있다.