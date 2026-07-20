“지역화폐로 지역경제 선순환”…유통량 크게 늘리는 화천

세줄 요약 강원 화천군이 농어촌 기본소득과 축제·관광·파크골프장 환급금을 지역화폐로 지급해 유통량을 크게 늘렸다. 하루 1억원 이상이 지역상권에 풀릴 것으로 보고, 햇빛연금도 지역화폐 지급을 검토해 소비와 소득이 도는 구조를 만들었다. 농어촌 기본소득 지역화폐 지급 계획

하루 1억원 이상 지역상권 유통 추산

축제·관광·파크골프장 페이백 확대

이미지 확대 강원 화천군 공무원노동조합은 16일 청내에서 화천사랑상품권 구매 확대 캠페인을 펼쳤다. 화천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 화천군 공무원노동조합은 16일 청내에서 화천사랑상품권 구매 확대 캠페인을 펼쳤다. 화천군 제공

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강원 화천군이 지역화폐(화천사랑상품권) 유통량을 대폭 늘린다. 자본의 역외 유출을 막아 지역 내 소비와 소득을 늘리는 선순환 구조를 만들기 위해서다.군은 다음 달 말 시행하는 농어촌 기본소득을 지역화폐로 지급한다고 20일 밝혔다. 이를 통해 하루 평균 1억원 이상의 지역화폐가 지역상권에 풀릴 것으로 군은 추산하고 있다. 앞서 지난달 군은 모든 주민에게 월 15만원을 주는 농어촌 기본소득 시범 사업 대상지로 선정됐다.또 군은 지역축제, 관광지, 파크골프장의 이용요금을 현실에 맞게 적정 수준으로 인상하는 대신 페이백하는 지역화폐 금액을 상향할 계획이다.군이 민선 9기에서 역점을 두고 있는 화천형 햇빛연금도 지역화폐로 지급할 것으로 보인다. 햇빛연금은 군부대가 떠난 유휴부지에 태양광을 발전(發電)해 얻는 소득을 주민들에게 나눠주는 게 골자다.김세훈 군수는 “지역화폐로 군민 소득이 늘고, 늘어난 소득으로 활발히 소비를 하고, 소비 증가가 다시 소상공인의 소득 향상으로 연결되는 순환 고리를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.