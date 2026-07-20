음악+친환경 체험… 이호테우해변 필터 페스티벌 24일 개막

사흘간 공연·요가·플로깅 등 다채로운 프로그램

이재훈·사우스카니발 공연…반려동물 체험도 첫 도입

이미지 확대 지난해 이호테우해변에서 열린 이호필터 페스티벌 머슬 비치존 전경. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 이호테우해변에서 열린 이호필터 페스티벌 머슬 비치존 전경. 제주관광공사 제공

이미지 확대 이호 필터 페스티벌 행사 중 하나인 해안정화활동 플로깅 모습. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 이호 필터 페스티벌 행사 중 하나인 해안정화활동 플로깅 모습. 제주관광공사 제공

세줄 요약 제주 이호테우해수욕장에서 24일부터 사흘간 ‘2026 이호 필터 페스티벌’이 열렸다. 음악 공연과 요가, 플로깅, 조향 체험, 반려동물 프로그램까지 더해 해변을 휴식과 치유, 환경보호가 어우러진 야간 축제로 꾸몄다. 이호테우해변, 음악·친환경 결합 축제 개막

이재훈·사우스카니발 등 공연 라인업 구성

플로깅·요가·조향 체험 등 참여형 프로그램

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제주의 대표 여름 해변인 이호테우해수욕장이 음악과 친환경 체험이 어우러진 야간 축제의 무대로 변신한다.제주도와 제주관광공사는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 제주시 이호테우해수욕장에서 ‘2026 이호 필터(Filter) 페스티벌’을 개최한다고 20일 밝혔다.올해 축제는 ‘잔잔한 머무름을 넘어 온몸의 감각을 깨우는 시간’을 주제로, 단순한 해변 공연을 넘어 휴식과 치유, 환경보호를 결합한 ‘비치 액티브 웰니스(Beach Active Wellness)’ 축제로 꾸며진다.‘필터(Filter)’는 여행자가 자신만의 시선으로 제주를 새롭게 바라본다는 의미와 함께, 모두가 함께 지켜야 할 삶의 ‘터’를 담아낸 축제 브랜드다. 2021년 해양쓰레기 팝업 전시에서 출발해 2023년부터 문화관광 축제로 확대됐으며, 올해는 공연과 체험 프로그램을 한층 강화했다.행사는 음악·문화·자연·로컬 등 네 가지 주제로 진행된다.음악 프로그램에는 그룹 쿨의 이재훈을 비롯해 사우스카니발, 별소달소, 미국 예일대 아카펠라 그룹 ‘위펜풉스’와 제주 지역 뮤지션들이 무대에 오른다. 파도 소리를 배경으로 펼쳐지는 공연을 통해 한여름 밤 해변의 낭만을 선사할 예정이다.문화 프로그램은 훌라 공연과 요가, 피트니스 챌린지, 이호동의 향기를 주제로 한 조향 체험 등 참여형 콘텐츠를 중심으로 운영된다. 올해는 반려동물과 함께 즐길 수 있는 프로그램도 처음 마련돼 가족 단위 관광객들의 관심을 끌 것으로 보인다.환경을 주제로 한 자연 프로그램도 눈길을 끈다. 참가자들은 플로깅에 참여하며 해변 정화 활동을 체험할 수 있고, 아시아기후변화교육센터와 함께하는 환경교육도 진행된다. 해양쓰레기와 폐건축 자재를 활용해 만든 운동기구를 설치한 ‘ESG 머슬 비치존’도 운영해 자원순환의 의미를 알릴 계획이다.지역 상권과 연계한 로컬 프로그램도 준비됐다. 행사 기간 이호동 상가 이용객을 대상으로 영수증 이벤트와 할인 혜택을 제공하며, 제주 향토음식과 지역 양조장을 연계한 미식 프로그램 ‘이호 한입한잔’도 열린다.제주관광공사 관계자는 “이호 필터 페스티벌은 제주의 자연과 문화, 지역의 가치를 함께 경험하는 복합 문화관광 콘텐츠”라며 “제주를 대표하는 여름 해변 축제로 자리 잡을 수 있도록 프로그램을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.