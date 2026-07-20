“일베 사이트 폐쇄됐다”…돌연 ‘홈페이지 접속 불가’ 무슨 일?

일베 측 “이미지·영상 파일 저장하는 서버 문제”

이미지 확대 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베) 홈페이지에서 한때 접속 장애가 발생했다. 일베 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베) 홈페이지에서 한때 접속 장애가 발생했다. 일베 홈페이지 캡처

세줄 요약 극우 성향 커뮤니티 일간베스트 저장소, 일베 홈페이지가 서버 장애로 이틀 연속 접속 불가를 겪었다. 일베 측은 이미지와 영상 파일을 저장하는 서버 문제라며, 약 20TB 규모 데이터 오류가 원인이라고 설명했다. 현재는 접속이 가능하지만 일부 이미지 업로드와 표시 기능에 오류가 남아 복구 작업을 이어가고 있다. 일베 홈페이지 서버 장애로 한때 접속 불가

이미지·영상 저장 서버 문제, 20TB 데이터 이상

현재 접속 가능하나 일부 기능 오류 지속

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극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베) 홈페이지에서 한때 접속 장애가 발생했다.일베는 20일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “현재 일베저장소 사이트 접속은 정상적으로 가능하다”며 “다만 서버 복구 및 이전 작업 과정에서 일부 이미지 업로드 및 이미지 표시 기능에 오류가 발생할 수 있다”고 밝혔다.일베 측에 따르면 전날부터 일베 홈페이지에서 서버 장애가 발생했다. 한때 홈페이지가 아예 마비됐으며, 이날 오전 1시 기준 다시 접속이 가능한 상태다.이틀 연속 접속이 막히자 일각에서는 지난 7일 시행된 개정 정보통신망법에 따른 접속 차단 조치가 아니냐는 주장이 제기되기도 했다. 정보통신망법 개정안은 고의로 허위·조작 정보를 유통한 언론·유튜버 등에 징벌적 손해배상 책임을 물을 수 있게 하는 내용 등을 담고 있다.다만 일베는 “장애는 이미지 및 영상 파일을 저장하는 서버의 문제로 인해 발생했다”고 전했다. 최근 저장된 약 20TB(테라바이트) 규모의 이미지·영상 데이터에 문제가 발생했다는 설명이다.일베는 “현재 관련 문제를 하나씩 확인하며 수정 작업을 진행하고 있으며, 최대한 빠른 시일 내에 모든 기능이 정상화될 수 있도록 최선을 다하고 있다”며 “이용에 불편을 드린 점 진심으로 사과드리며, 조금만 더 기다려 주시면 더욱 안정적인 환경으로 찾아뵙겠다”고 말했다.