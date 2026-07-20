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부산 미래산업 전환펀드 1호 투자기업 ‘디알액시온’ 선정

신정훈 기자
입력 2026-07-20 10:42
수정 2026-07-20 10:42
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  • 부산 미래산업 전환펀드 1호 투자기업 선정
  • 디알액시온, 자동차 부품서 미래차 전환 추진
  • 지역 투자·성장 모델 제시, 수도권 유출 완화 기대
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부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공


부산시는 ‘부산 미래산업 전환펀드’ 지역 1호 투자기업으로 디알액시온을 선정했다고 20일 밝혔다.

부산 미래산업 전환펀드는 2005년부터 2033년까지 9년간 매년 모펀드 결성(5대 시중은행, 부산시, 산업은행)을 목표로 하는 펀드로, 결성 목표는 모펀드 4959억원, 자펀드 2조3000원이다. 투자 분야는 녹색·디지털 전환 추진계획이 있거나 영위하는 부울경 중소·중견기업이다

1호 투자기업으로 선정된 디알액시온은 자동차 엔진 핵심 부품인 실린더 헤드와 실린더 블록 등을 주력 제품으로 생산하는 자동차 부품업체로, 1979년 대림기업으로 창립 이래 부산에 뿌리를 두고 있다.

디알액시온은 이번 투자를 통해 미래차(전기차) 대전환에 맞춰 친환경․미래차 부품 기업으로 체질을 개선한다.

부산시 측은 “이번 사례는 단순한 개별기업 투자에 그치지 않는다. 부산기업도 지역에서 투자받고 성장할 수 있는 성공 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다”라며 “지역기업의 투자 접근성을 높이고, 기업의 수도권 유출을 줄이는 계기가 될 것”이라고 기대했다.



시는 이번 투자를 시작으로 부산 미래산업 전환펀드 투자 집행을 본격화해 부산을 중심으로 동남권 중소․중견기업의 신산업 전환과 고도화를 위한 정책자금을 안정적으로 공급할 예정이다.
부산 신정훈 기자
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