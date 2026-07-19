35시간째 안 꺼지는 불… 주민들 애간장도 태웠다

인천 쿠팡물류센터 폭염 속 화재

이미지 확대 이틀째 화재가 이어진 인천 서해구 석남동 쿠팡32센터에서 19일 고가·굴절사다리차에 탄 소방관들이 진화 작업을 하고 있다. 불에 그을리고 훼손된 쿠팡 로고가 화재 규모를 짐작하게 한다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 이틀째 화재가 이어진 인천 서해구 석남동 쿠팡32센터에서 19일 고가·굴절사다리차에 탄 소방관들이 진화 작업을 하고 있다. 불에 그을리고 훼손된 쿠팡 로고가 화재 규모를 짐작하게 한다.

홍윤기 기자

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세줄 요약 인천 석남동 쿠팡 물류센터 화재가 35시간 넘게 이어지며 주민들이 인근 LPG 충전소와 석유화학 공장으로 번질까 불안해했다. 스프링클러는 정상 작동했고 붕괴 우려는 낮았지만, 가연물이 많아 진화가 더뎠다. 35시간 넘긴 쿠팡 물류센터 화재, 주민 불안 확산

석유화학 공장·LPG 충전소 인접, 번짐 우려 제기

소방 575명 투입, 스프링클러 작동·붕괴 우려 낮음

2026-07-20 10면

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“아직도 연기가 멈추질 않네요.”19일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡 인천32센터 화재 현장 인근 주민들은 불이 인근 LPG 충전소나 SK인천석유화학 공장 등으로 번지지 않을까 불안해했다.전날 오전 6시 54분쯤 시작된 불은 꼬박 하루를 넘기고도 잦아들지 않았다. 건물 외벽은 검게 그을리고 찢어져 떨어져 나갔고, 창문 사이로 새어 나오는 연기가 열기를 품은 채 하늘로 흩어지고 있었다. 동네 주민 10여명과 함께 화재 현장을 걱정스레 쳐다보던 60대 A씨는 “불똥이 튀어 충전소에 옮겨붙지 않을지 불안해 밤새 잠을 설쳤다”며 “하루가 지났는데도 꺼지지 않고 있으니 불안감이 더 커진다”고 토로했다.센터 건너편엔 SK인천석유화학 공장이 있고 LPG 충전소들은 1~2㎞ 떨어져 있다. 소방 당국이 화재 현장과 위험 시설 사이에 충분한 방어선을 구축해 주변으로 불이 번질 가능성은 낮은 편이다.화재가 발생한 건물은 전체면적 29만 9000㎡, 지상 8층 규모의 초대형 물류센터다. 불은 6층에서 시작돼 7층까지 번졌다. 내부는 10m 층고에 3단 선반(랙) 구조로 생활용품과 종이상자, 플라스틱 포장재 등이 빼곡하게 쌓여 있는 것으로 알려졌다. 또 고온의 농연으로 시야 확보가 어려워 소방관의 화점 접근이 쉽지 않은 데다 내부 열기가 빠지지 않은 점도 진화 작업을 더디게 했다. 전재인 인천서부소방서 119재난대응과장은 “내부에 설치된 스프링클러는 정상 작동됐고 건물 붕괴 우려는 없는 것으로 확인됐다”며 “건물 규모가 넓고 다량의 가연물로 연소가 격렬해 완전 진화까지는 장시간 소요될 것으로 예상된다”고 말했다.올해 들어 3번째 국가소방동원령을 발동한 소방 당국은 소방관과 경찰관 575명, 장비 221대를 투입해 지상과 공중에서 동시 진화하는 입체 작전을 이틀째 펼쳤다. 고가·굴절사다리차를 비롯한 특수차량 28대를 건물 주변에 배치해 상층부에 물을 쏟아붓고 소방헬기까지 동원해 6, 7층의 불길을 잡으며 5층으로 번지는 것을 막기 위해 안간힘을 다했다. 이날 새벽부터는 분당 수만 ℓ의 물을 뿜어내는 대용량 포방사시스템도 가동했다. 물은 SK인천석유화학 유수지에서 끌어왔다. 화재 발생 약 40시간 만인 19일 오후 11시를 초진 시점으로 추정한 소방 당국은 밤늦도록 진화 작업을 이어갔다.평소 2000명이 넘는 직원이 근무하는 것으로 알려진 32센터는 불길이 확산하기 쉬운 샌드위치 패널로 만들어졌으나 화재가 근무 인원이 적은 주·야간 근무 교대 시간에, 그것도 저층이 아닌 6층에서 발생해 대형 인명피해를 피했다. 화재 발생 당시 주간조 작업에 앞서 청소와 관리를 하던 121명은 스스로 대피했다. 다만 장시간 진화 과정에서 소방관 1명이 연기를 흡입하고 1명은 탈진해 병원에서 치료를 받았다. 소방 당국은 혹시나 모를 미확인 인원이 있을 가능성에 대비해 화재 진압이 완료되는 대로 내부 인명 수색을 재차 실시할 예정이다.