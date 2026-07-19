이번 주 내내 장맛비 퍼붓는다…밤낮 빗속 ‘찜통더위’도 계속

21일 수도권·강원 최대 100㎜ 비 쏟아져

낮 최고기온 20일 33도, 21일·22일 37도

24일 금요일까지 전국 장마전선 영향 계속

이미지 확대 18일 새벽부터 내린 집중호우로 도로 2~30m 정도가 물에 가득 찬 경기 고양 화전동 벌말마을에서 주민들이 소방대원들의 구조에 따라 대피하고 있다. 고양 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 18일 새벽부터 내린 집중호우로 도로 2~30m 정도가 물에 가득 찬 경기 고양 화전동 벌말마을에서 주민들이 소방대원들의 구조에 따라 대피하고 있다. 고양 뉴시스

세줄 요약 정체전선 영향으로 24일까지 전국 대부분에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 장맛비가 이어진다. 20~21일에는 수도권·강원·충청권에 강하고 많은 비가 집중되고, 남부와 제주는 무더위도 계속된다. 정체전선 영향으로 24일까지 장맛비 지속

수도권·강원·충청권 20~21일 강한 비 집중

남부·제주 중심 찜통더위와 높은 습도 계속

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주말 사이 전국에 많은 비가 내려 침수 피해가 잇따른 가운데 월요일인 20일부터 다시 장맛비가 이어질 전망이다. 비가 내리는 동안에도 일부 지역 기온은 평년보다 높아 습하고 후텁지근한 날씨가 계속되겠다.19일 기상청에 따르면 정체전선의 영향으로 오는 24일까지 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 비가 내리겠다. 특히 20~21일에는 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 예상된다.20일 예상 강수량은 서울·인천·경기 20~60㎜, 서해5도 5~20㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜,대전·세종·충남과 충북 20~80㎜, 광주·전남과 전북 5~40㎜, 전북과 경북 중·북부 20~60㎜, 대구 경북·남부 5~40㎜, 경남 내륙 5~20㎜, 울릉도·독도 5~10㎜, 제주 5~20㎜다. 21일에는 수도권과 강원 내륙·산지에 많은 곳은 100㎜ 이상, 충청권은 최대 80㎜, 전라권은 최대 40㎜, 경상권은 최대 30㎜의 비가 내릴 것으로 보인다.장맛비 속에서도 무더위는 계속된다. 남부지방과 제주를 중심으로 낮 최고기온은 20일 26~33도, 21일 27~37도, 22일 28~37도로 예보됐다. 아침 최저기온은 사흘 모두 22~26도로 예상된다.기상청은 “이미 많은 비가 내린 상태에서 다시 강한 비가 예상되는 만큼 저지대 침수와 하천 범람, 산사태 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.