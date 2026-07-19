부산시, 동아대 석당박물관서 ‘도시 부산의 기억과 기록’ 전시

세줄 요약 부산시가 다음 달 9일까지 동아대 석당박물관에서 도시 부산의 기억과 기록 전시를 열었다. 2025년부터 추진한 도시경관 기록화 사업의 성과를 바탕으로 부산의 변화와 현재를 보여주고, 2010년과 지금을 비교한 사진과 약 400점의 자료를 선보인다. 부산시, 동아대 석당박물관서 전시 개최

도시경관 기록화 사업 성과와 변화 소개

2010년과 현재 비교 사진 등 400장 공개

이미지 확대 도시 부산으 기억과 기록 전시회 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 도시 부산으 기억과 기록 전시회 포스터. 부산시 제공

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부산시는 다음 달 9일까지 동아대 석당박물관 1층 전시실에서 ‘도시 부산의 기억과 기록’ 전시를 개최한다고 19일 밝혔다.이 전시는 시와 사단법인 부산국제건축제조직위원회가 2025년부터 추진 중인 ‘부산 도시경관 기록화 사업’의 하나로 마련했다. 급변하는 부산의 도시 경관을 체계적으로 기록하고 보존해 시민과 나누기 위해서다.전시는 그동안 축적한 도시경관 기록물을 선보이며 부산의 변화와 현재를 다양한 시각에서 살펴볼 수 있도록 구성했다.전시 장소인 동아대 석당박물관은 피란수도 시절 정부종합청사 역할을 한 곳으로 시가 ‘한국전쟁기 피란수도 부산의 유산’이라는 이름으로 유네스코 세계유산 등재를 추진하는 곳이기도 하다.전시는 도시경관 변화의 기록, 부산의 기억, 부산의 경관, 부산 사람, 부산의 변화, 부산의 비전 등을 주제로 운영한다. 전시에서는 2010년 기록사진과 현재의 모습을 비교한 자료를 전시해 시간의 흐름에 따른 부산의 변화를 보여준다. 또 부산의 역사와 문화유산, 산·강·바다와 어우러진 도시경관, 시민들의 삶과 일상, 주요 건축물과 도시기반시설, 미래 주요 개발사업 등을 담은 사진 약 400장을 선보인다.오는 21일 석당박물관 세미나실에서는 오후 2시부터 시민 강연도 개최한다. 강연은 부산 도시경관의 역사와 정체성, 부산 수변 경관의 특성과 과제, 도시 부산의 기억과 기록을 주제로 전문가들이 진행한다. 강연 참가는 사전에 신청해야 하며 자세한 내용은 부산국제건축제 홈페이지(www.biacf.or.kr)에서 확인하면 된다.