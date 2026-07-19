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독도에서 세계로…애니 ‘강치 아일랜드’ 넷플릭스 방영

김상화 기자
입력 2026-07-19 09:38
수정 2026-07-19 09:38
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세줄 요약
  • 독도 배경 애니 강치 아일랜드 넷플릭스 공개
  • 초보 마법사 강치 성장 서사와 해양 판타지 구성
  • 시즌2·3 제작과 해외 판권으로 확장 계획
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독도 배경 애니 ‘강치 아일랜드’ 홍보 포스터. 경북도 제공
독도 배경 애니 ‘강치 아일랜드’ 홍보 포스터. 경북도 제공


경북도는 독도를 배경으로 한 애니메이션 ‘강치 아일랜드’가 오는 8월 10일 글로벌 OTT 플랫폼인 ‘넷플릭스’를 통해 세계에 방영된다고 19일 밝혔다.

강치 아일랜드는 독도에서 출발해 더 넓은 바닷속 세계로 확장되는 해양 판타지 애니메이션이다.

독도 앞바다 마법 학교에 다니는 초보 마법사 강치들이 바다를 지키는 대마법사로 성장해 가는 스토리를 담고 있다.

독도를 문화적 스토리가 살아 숨 쉬는 친근한 섬으로 그려내며 미래 세대들에게 독도의 의미와 가치를 쉽고 재미있게 전달할 수 있도록 기획됐다.

도는 강치 아일랜드 시즌1 공개에 이어 오는 9월 시즌2를 넷플릭스에 선보일 예정이다.

올 하반기에는 시즌3 제작에도 착수할 계획이다.

또 해외 판권 계약을 통해 해외 시장 진출을 확대하고 있다.
안동 김상화 기자
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