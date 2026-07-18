‘200㎜ 물폭탄’ 잠기고 무너지고 피해 속출…재난 위기경보 상향

주택 잠기고 도로 침수되고

빗길 버스 전도, 뱃길도 차질

남부로 확대, 20일까지 호우

중대본 2단계 비상근무 대응

韓총리, 대처 상황 점검회의

이미지 확대 밤새 내린 비로 침수된 주택가 18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼 있다. 2026.7.18 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 밤새 내린 비로 침수된 주택가 18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼 있다. 2026.7.18 뉴시스

이미지 확대 고양시 화전동 주택가, 밤새 내린 비로 침수 18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼 있다. 2026.7.18 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 고양시 화전동 주택가, 밤새 내린 비로 침수 18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼 있다. 2026.7.18 뉴시스

이미지 확대 인제서 폭우에 고립된 주민 구조 18일 오전 10시 14분쯤 강원 인제군 남면 신남리에서 비가 많이 와서 고립됐다는 신고를 받고 출동한 소방 당국이 60대 남녀 2명을 구조하고 있다. 2026.7.18 강원특별자치도소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 인제서 폭우에 고립된 주민 구조 18일 오전 10시 14분쯤 강원 인제군 남면 신남리에서 비가 많이 와서 고립됐다는 신고를 받고 출동한 소방 당국이 60대 남녀 2명을 구조하고 있다. 2026.7.18 강원특별자치도소방본부 제공

이미지 확대 폭우에 쓰러진 나무 18일 호우특보가 발효된 강원 지역에 시간당 10㎜ 안팎의 많은 비가 내리며 낙석과 나무 쓰러짐, 빗길 교통사고 등 피해가 발생했다. 강원특별자치도 재난안전대책본부에 따르면 지난 17일 오후 10시부터 이날 오전 9시 현재까지 철원 145.5㎜, 인제 114.5㎜, 홍천 96.4㎜, 춘천 88.7㎜, 화천 90㎜의 비가 내렸다. 이날 춘천의 한 도로에서 소방관이 쓰러진 나무를 치우고 있다. 2026.7.18 강원특별자치도소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 폭우에 쓰러진 나무 18일 호우특보가 발효된 강원 지역에 시간당 10㎜ 안팎의 많은 비가 내리며 낙석과 나무 쓰러짐, 빗길 교통사고 등 피해가 발생했다. 강원특별자치도 재난안전대책본부에 따르면 지난 17일 오후 10시부터 이날 오전 9시 현재까지 철원 145.5㎜, 인제 114.5㎜, 홍천 96.4㎜, 춘천 88.7㎜, 화천 90㎜의 비가 내렸다. 이날 춘천의 한 도로에서 소방관이 쓰러진 나무를 치우고 있다. 2026.7.18 강원특별자치도소방본부 제공

이미지 확대 한성숙 국무총리, 호우 대처상황 점검회의 한성숙 국무총리가 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 열린 호우 대처상황 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.18 국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리, 호우 대처상황 점검회의 한성숙 국무총리가 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 열린 호우 대처상황 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.18 국무총리실 제공

세줄 요약 수도권과 강원을 중심으로 밤사이 집중호우가 쏟아지며 주택과 도로가 잠기고 주민 고립 사례가 발생했다. 정부는 풍수해 위기경보를 경계로 상향하고 중대본 2단계를 가동해 대응에 나섰다. 비는 남부지방으로 확대돼 20일까지 이어질 전망이다. 수도권·강원 집중호우로 침수와 고립 피해 속출

정부, 풍수해 경보 경계로 상향하고 중대본 가동

산사태·홍수주의보 확산, 비는 남부로 확대 전망

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수도권과 강원을 중심으로 밤사이 집중호우가 쏟아지면서 주택과 도로가 침수되고 일부 주민이 불어난 물에 고립되는 등 피해가 잇따랐다. 정부는 풍수해 위기경보를 ‘경계’ 단계로 높이고 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계를 가동하고 비상 대응에 나섰다.18일 중대본과 기상청에 따르면 이날 오전 9~10시 기준 누적 강수량은 경기 파주 192.5㎜, 동두천 189.5㎜, 연천 181.0㎜, 포천 179.0㎜, 김포 166.5㎜, 강원 철원 159.5㎜ 등이었다.이날 오전 서울과 인천에 내려졌던 호우특보는 해제됐지만 경기 동부와 강원 일부 지역에는 호우특보가 이어졌다. 기상청은 정체전선과 저기압의 영향으로 비구름이 남하하면서 호우가 남부지방까지 확대돼 20일까지 이어질 것으로 내다봤다.중대본에 따르면 주택과 도로 침수는 148건, 토사·낙석 유출과 수목 전도 등은 392건으로, 호우 관련 시설 피해 및 안전조치 건수는 모두 540건으로 집계됐다.중대본이 집계한 호우 관련 인명피해는 없었다. 다만 6개 시·도, 13개 시·군에서 44가구 95명이 임시 대피했다.경기 파주에서는 이날 오전 5시 35분쯤 다리 아래에서 캠핑하던 40대 여성이 불어난 물에 고립됐다가 구조됐다. 고양시 덕양구 화전동에서는 저지대 15가구가 침수됐고, 김포의 공장과 부천의 단독주택에서도 침수 피해가 발생했다.연천군 임진강 비무장지대(DMZ) 남방한계선의 필승교 수위는 이날 오전 8시 10분쯤 하천 행락객 대피 기준인 1m를 기록했다. 고양시 공릉천 원당교 지점에는 오전 6시 20분 홍수주의보가 발령됐다.강원 영월군 상동읍 국도 31호선에서는 전날 밤 낙석이 발생해 도로가 한때 전면 통제됐다.이날 오전 8시 2분쯤 강릉시 사천면 도로에서는 빗길을 달리던 25인승 버스와 승용차가 충돌했다. 이 사고로 버스가 옆으로 넘어져 버스 탑승객 12명 가운데 6명은 자력 탈출했으나 나머지 6명 중 일부가 다친 것으로 알려졌다.비구름이 남하한 대구·경북에서도 피해가 이어졌다. 대구 수성구에는 전날 밤 시간당 89㎜의 폭우가 쏟아져 재난성 호우 긴급재난문자가 발송됐고, 강한 비바람으로 나무가 전선을 건드리면서 대구 동구 일대 약 400가구가 정전됐다가 2시간 만에 복구됐다. 경북 구미에서는 침수된 주택에 고립된 일가족 4명이 구조되는 등 이틀간 대구·경북에서 170건의 피해 신고가 접수됐다.집중호우로 교통과 시설 이용에도 차질이 빚어졌다. 인천~백령 등 6개 항로에서 여객선 7척의 운항이 중단됐고, 북한산과 팔공산 등 국립공원 10곳 275개 탐방로의 출입이 통제됐다. 하천 산책로와 하천변, 둔치주차장 등 6554곳도 통제됐다.산림청은 이날 오전 6시 서울·인천·경기의 산사태 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 상향했다. 경기 포천에는 산사태 경보가 발령됐으며, 산림 당국은 산사태 취약지역에 대한 예찰을 강화하고 있다.한성숙 국무총리는 이날 정부서울청사에서 호우 대처 상황 점검회의를 열고 “다행히 인명피해는 없지만 주택과 도로 침수 등 재산 피해가 발생했다”며 “피해를 입은 국민 여러분께 위로의 말씀을 전한다”고 말했다.이어 “호우 피해 지역의 주민 불편을 최소화할 수 있도록 가용 장비와 인력을 총동원해 응급 복구를 신속히 실시하라”며 “충청과 강원 등에는 오늘 밤과 내일 새벽에도 많은 비가 예보된 만큼 산림청과 지방자치단체는 위험지역 주민들이 선제적으로 대피할 수 있도록 만전을 기해 달라”고 지시했다. 또 “복구 과정에서 작업자들의 안전에도 각별히 유의해 달라”고 당부했다.정부는 비가 남부지방으로 확대돼 20일까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 저지대와 하천변, 산사태 취약지역 출입을 자제하고 기상정보를 수시로 확인해 달라고 당부했다.