[속보] 중부지방 ‘물폭탄’ 최대 300㎜ 더… 위기경보 ‘경계’ 격상

세줄 요약 서울·인천·경기·강원에 호우경보가 내려지며 행안부가 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고 중대본 2단계 비상근무를 시작했다. 19일까지 수도권과 강원에는 최대 300㎜의 비가 더 예보돼 지하차도·하천변·산사태 취약지역 점검과 주민 대피 준비를 강화했다. 위기경보 ‘경계’ 상향, 중대본 2단계 가동

수도권·강원 최대 300㎜ 추가 폭우 예보

취약지역 점검·주민대피·재난문자 총동원

이미지 확대 대구에 호우주의보가 발효된 17일 수성구 두산오거리 인근 도로가 장맛비에 침수돼 소방관이 배수 작업을 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구에 호우주의보가 발효된 17일 수성구 두산오거리 인근 도로가 장맛비에 침수돼 소방관이 배수 작업을 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 17일 서울 종로구 정부서울청사 서울상황센터에서 열린 호우 대비 관계기관 대책회의에서 발언하고 있다. 2026.7.17 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤호중 행정안전부 장관이 17일 서울 종로구 정부서울청사 서울상황센터에서 열린 호우 대비 관계기관 대책회의에서 발언하고 있다. 2026.7.17 행정안전부 제공

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행정안전부는 서울·인천·경기·강원 지역에 호우경보가 발효됨에 따라 18일 오전 4시 30분부터 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고, 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계 비상근무를 가동했다고 밝혔다.전날부터 현재까지 많은 곳은 120㎜ 이상 비가 내린 가운데, 19일까지 수도권과 강원 지역을 중심으로 많은 곳은 최대 300㎜ 이상의 비가 예보된 상태다.이에 따라 윤호중 행안부 장관은 인명피해 방지를 최우선 목표로 지하차도·하천변·산사태·침수 등 취약지역에 대해 철저히 점검하고, 위험우려 시 주민 대피에 모든 기관이 총력을 다할 것을 지시했다.또 심야 시간에 강수가 집중되는 만큼 취약지역 주민과 캠핑·야영장 이용객 등이 대피할 수 있도록 민방위 사이렌과 마을방송·긴급재난문자 등 가용 수단을 총동원해 위험 상황을 전파하도록 했다.강수가 종료된 후에도 산사태, 급류 휩쓸림 등의 위험성이 남아있을 수 있는 만큼 안전성을 충분히 확보한 후 주민들을 귀가시킬 것을 요청했다.아울러 일선 현장에서 대응 중인 공무원과 경찰·소방 등 현장 대응 인력의 안전을 고려하면서 현장 활동을 전개할 것을 주문했다.윤 장관은 “정부는 인명피해 최소화를 위해 과하다 싶을 정도로 할 수 있는 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다”며 “국민께서도 기상정보와 재난문자 등 당국의 안내를 수시로 확인하고, 비탈면·저지대·하천변 등 위험지역 접근을 자제하는 등 국민행동요령을 적극 이행해 달라”고 당부했다.