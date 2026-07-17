“충남에 최대 250㎜ 이상”…도, 지역재난안전대책본부 선제 가동

이미지 확대 홍종완 충남도 행정부지사 주재로 집중호우 대비 재난안전본부 회의가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 홍종완 충남도 행정부지사 주재로 집중호우 대비 재난안전본부 회의가 열리고 있다. 도 제공

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충남도는 18~19일 도내 전역에 평균 80~150㎜에서 많은 곳은 최대 250mm 이상의 집중호우가 예상됨에 따라 17일 오후 8시부터 비상 1단계 ‘지역재난안전대책본부’를 선제적으로 가동한다고 밝혔다.홍종완 행정부지사는 재난안전상황실에서 시군 부단체장들과 영상회의를 열고 “호우가 휴일과 야간 시간대에 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방을 최우선 목표로 선제적 대응에 총력을 기울여 달라”고 지시했다.도는 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 당진, 청양, 홍성, 예산, 태안 10개 시군에 현장상황관리관을 파견해 재난 대응상황과 주민대피, 시설물 안전조치 등을 현장에서 점검하고, 시군과 긴밀한 협조체계를 유지할 계획이다.홍 부지사는 “비상 상황 발생 시에는 재난문자와 마을방송 등을 활용한 신속한 안내와 안전파트너 매칭 취약계층 대피 등 도민의 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.