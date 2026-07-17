동해시, 휴가철 숙박료 피크제 시행…“바가지요금 근절”

세줄 요약 동해시가 7~8월 피서철 숙박요금 피크제를 추진해 바가지요금 근절에 나섰다. 참여 업소는 비수기 요금의 2배 이내로 신고하고, 최대 70만원까지 책정한다. 올해는 88곳이 참여하며, 미등록 시설은 제외된다. 피서철 숙박요금 피크제 시행

비수기 2배 이내 신고·최대 70만원 제한

88곳 참여, 바가지요금 차단 추진

이미지 확대 강원 동해시청 전경. 동해시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시청 전경. 동해시 제공

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강원 동해시는 피서철 숙박요금 피크제를 추진한다고 17일 밝혔다.피크제는 성수기인 7~8월 숙박업소가 요금을 비수기의 2배 이내로 책정해 사전에 시에 신고하는 제도다. 최대 금액은 70만원으로 제한한다.올해 88곳이 참여해 바가지요금을 차단한다. 에어비앤비 등 미등록 시설은 제외된다. 시 홈페이지에서 참여 업소를 확인할 수 있다.시는 지난 1~10일 숙박업소를 대상으로 객실 침구류, 화장실 청결, 냉방기 위생 등을 점검하기도 했다.시 관계자는 “피크제가 바가지요금 근절과 건전한 숙박문화 조성에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.