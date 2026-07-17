영동고속도로 대관령 터널서 불…“터널 화재 시 연기 반대 방향으로 대피해야”

영동고속도로 대관령 터널서 화재

16명 대피 완료…“인명 피해 없어”

터널 화재 시 연기 반대로 대피해야

이미지 확대 17일 영동고속도로 대관령4터널 내부에서 4중 추돌사고로 불이 나 짙은 연기가 발생하고 있다. 소방청 제공 닫기 이미지 확대 보기 17일 영동고속도로 대관령4터널 내부에서 4중 추돌사고로 불이 나 짙은 연기가 발생하고 있다. 소방청 제공

세줄 요약 제헌절 연휴 첫날 영동고속도로 대관령4터널에서 4중 추돌 사고가 나 싼타페 차량에 불이 났다. 탑승자 16명은 모두 무사히 대피했고, 소방은 인력 54명과 장비 18대를 투입해 초진을 마친 뒤 잔불 정리와 원인 조사에 나섰다. 터널 화재 때는 연기 반대 방향으로 대피해야 한다. 대관령4터널 4중 추돌 뒤 차량 화재 발생

탑승자 16명 전원 대피, 인명 피해는 없음

소방 초진 완료 후 잔불 정리와 원인 조사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제헌절 연휴 첫날인 17일 오전 영동고속도로 대관령4터널에서 4중 추돌 사고로 불이 났다. 터널 내부 차량 4대의 탑승자 16명은 모두 무사히 대피했으나 사고 처리로 해당 구간 통행이 차단되고 있다. 터널 화재 시 차량을 움직일 수 없다면 연기 반대 방향 입구로 대피해야 한다.17일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 51분쯤 강원 강릉시 왕산면 왕산리 영동고속도로 강릉 방면 대관령4터널에서 차량 4대가 잇따라 추돌했다. 사고로 터널 안에 있던 싼타페 차량에서 불이 났다. 사고 차량 4대 탑승자 16명은 모두 터널 밖으로 대피했다.소방당국은 현장에 인력 54명과 장비 18대를 투입해 진화 작업을 벌였으며 오후 1시 19분 초진을 완료하고 잔불 정리 및 정확한 화재 원인 조사에 착수했다.터널 화재는 일반 화재보다 연기와 유독가스가 빠르게 확산돼 초기 대피가 중요하다. 차량을 움직일 수 있다면 빨리 차량과 함께 터널 밖으로 이동해야 한다. 터널 밖으로 가는 길이 불길에 막히면 갓길이나 비상주차대에 차량을 세우고 엔진을 끄고 도보로 대피해야 한다. 이때 차량 키는 내부에 두고 대피해 비상시 다른 사람이 이용할 수 있도록 해야 한다. 도보 대피는 연기가 나는 반대 방향으로 이동해야 하며 터널 벽 유도등을 따라 대피하면 된다.이동 중에는 자세를 최대한 낮추고 손이나 옷으로 코와 입을 막아 연기 흡입을 최소화해야 한다. 안전한 장소로 대피한 뒤에는 비상벨이나 비상전화를 이용해 화재 상황을 알려야 한다.