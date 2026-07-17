김진모 국힘 당협위원장 사퇴..성매매 혐의 시의원 공천 책임인듯

세줄 요약
- 김진모 청주서원당협위원장 사퇴서 제출
- 여중생 성매매 혐의 시의원 공천 책임론
- 청주시의원 A씨도 전날 의원직 사퇴
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김진모 국민의힘 청주 서원당협위원장. 연합뉴스
김진모 국민의힘 청주서원당협위원장이 당협위원장에서 물러난다.
17일 국민의힘 충북도당에 따르면 김 당협위원장이 전날 오후 충북도당에 사퇴서를 제출했다.
충북도당 관계자는 “사퇴서는 중앙당 지도부가 결재하는데 바로 처리할 것 같다”며 “김 위원장이 구체적인 사퇴 이유는 밝히지 않았다”고 말했다.
지역에선 여중생 성매매 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 청주시의원 A씨를 지난 지방선거에서 공천한 책임 차원으로 보는 시각이 많다.
A씨는 전날 의원직에서 물러났다. 임은성 청주시의회 의장은 A씨가 제출한 사퇴서를 허가했다.
양송이 서울시의원, ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식’ 참석
서울시의회 양송이 의원(영등포구 제4선거구)이 지난 14일 개최된 ‘영등포 로컬브랜드 디지털상권 구축사업 발대식 및 신길4동 지소 임명식’에 참석해 축사를 전하고, 영등포구 소상공인의 자생력 강화와 지역 경제 활성화를 위한 시의회 차원의 전폭적인 지원을 약속했다. 소상공인의 디지털 경쟁력 강화와 현장 밀착형 맞춤 지원체계 구축을 위해 마련된 이번 행사는 영등포구소상공인연합회 주최·주관으로 개최됐다. 이날 현장에는 유덕현 서울시 소상공인연합회장, 최진영 영등포소상공인연합회장, 양송이 서울시의원, 김태호 영등포구의회 행정위원장 등 주요 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다. 이번 행사에서는 소상공인의 실질적인 경쟁력 강화를 돕는 ▲AI 기반 홍보 콘텐츠 제작 ▲디지털 상권 활성화 방안 ▲서울시 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’ 활용 확대 ▲현장 컨설팅 지원 등 맞춤형 지원 대책들이 대거 소개됐다. 양 의원은 축사를 통해 “고금리·고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 무엇보다 필요한 것은 현장에서 직접 문제를 듣고 해결해 주는 실질적인 지원”이라며 “영등포구소상공인연합회가 행정과 소상공인을 연결하는 든든한 가교 역할을 하고 있는 만큼 앞으로도 지역경제
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A씨는 2024년 10월부터 지난해 10월까지 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 여중생과 2~3차례 부적절한 행위를 한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.
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