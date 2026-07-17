개통 사흘 만에…신도평화대교 차량 진입 ‘전면 통제’

극심한 차량 정체로 사실상 마비
17일 오전 11시 부터 진입 통제
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지난 14일 개통한 신도평화대교 모습 [연합뉴스]
인천 영종경찰서는 17일 오전 11시 10분부터 신도평화대교 진입 차량을 모두 통제하고 있다고 밝혔다.
이날 신도평화대교 진입로에는 2~3㎞에 걸쳐 차량 행렬이 이어졌고, 신도·시도·모도 섬 내부 도로도 차량이 몰리면서 극심한 혼잡을 빚었다.
경찰은 차량이 계속 유입될 경우 섬 안의 교통 혼잡이 더 심해질 것으로 보고 차량 흐름을 보면서 통제를 이어가고 있다.
영종구도 안전안내문자를 보내 “신도평화대교 방면으로 차량이 집중되고 있다”며 우회하거나 이동 시간을 조정해 달라고 당부했다.
섬 주민들 “방문객 증가 예상 불구 교통 대책 마련 미흡”지역에서는 다리 개통으로 방문객 증가가 충분히 예상됐는데도 교통 대책과 주차시설 등 기반시설 마련이 미흡했다는 지적도 나오고 있다.
신도평화대교는 지난 14일 개통했다. 그동안 여객선을 이용해야 했던 신도·시도·모도가 처음으로 육지와 도로로 연결되면서 관광객이 크게 늘었다.
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신도평화대교 통행 전면 통제 안내문자
신도평화대교는 영종도와 강화도를 연결하는 총연장 14.6㎞ 규모의 서해남북평화도로 1단계 사업으로 건설됐다. 이번 개통으로 신도·시도·모도 주민들은 24시간 차량으로 육지를 오갈 수 있게 됐으며, 장기적으로는 강화도를 거쳐 북측 개성과 해주까지 연결하는 평화도로의 첫 구간 역할을 맡게 된다.
세줄 요약
- 개통 사흘 만에 차량 정체로 사실상 마비
- 경찰, 신도평화대교 진입 차량 전면 통제
- 주민들, 교통·주차 대책 미흡 지적
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